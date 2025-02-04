Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает 24 Канал. Сейчас Запорожская АЭС является опасной, ведь находится под контролем россиян.

Смотрите также Обсудили будущие личные контакты президентов Украины и США: Ермак впервые поговорил с Волцом

Украина будет говорить с Россией о безопасности на ЗАЭС

Как отметил Владимир Зеленский, Запорожская АЭС сейчас не работает, потому что там нет справедливого и профессионального менеджмента, который могли бы вести украинские специалисты. Когда Россия и Украина встретятся в дипломатическом формате, вопрос деятельности ЗАЭС обязательно поднимут.

Она не работает, она деградирует, и она очень опасна. В любом случае вопрос Запорожской станции будет поднят во время первой встречи сторон в дипломатическом формате,

– пообещал президент Украины.

Кроме этого Владимир Зеленский говорил с чиновниками бывшего президента США Джо Байдена о прекращении атак на российские энергообъекты. Соединенные Штаты предлагали Украине остановить эти обстрелы. Это было бы возможно, если бы Россия также была бы заинтересована в прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Что сейчас делает Россия на оккупированной ЗАЭС

Недавно российские оккупанты начали строить высоковольтную линию из Ростовской области к Запорожской АЭС. Таким образом они хотят воровать электроэнергию со станции. Дотянуть этот провод россияне могут за 1–1,5 месяца, если не будет мешать погода.

К слову, россияне нередко устраивают провокации на ЗАЭС, обстреливая территории вокруг. Они делают это для того, чтобы обвинить ВСУ в создании ядерной опасности. Зато Украина пытается сохранить станцию в рабочем состоянии, хотя работать она не может.