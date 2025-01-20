Об этом 24 Каналу рассказал руководитель “Центра изучения оккупации” Петр Андрющенко, отметив, что такой инфраструктурный проект не является слишком сложным. Поэтому уже буквально за 1-,1,5 месяца они его доведут линию до Запорожской АЭС. Но сроки могут затянуться в зависимости от погоды.

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Почему Россия хочет использовать ЗАЭС

Как отметил Андрющенко, все идет к тому, что россияне будут банально воровать украинскую электроэнергию. Это позволит им запустить определенную промышленность в Мариуполе и Бердянске. Сейчас тех мощностей, которые у них есть рядом в Ростовской области, не хватает для этого.

Одновременно остаток электроэнергии будет расходиться по России. Это – дополнительное электроснабжение и удешевление электричества.

Российская экономика катится вниз. Им гаплык, если мы продержимся в 2025 году. Электричество – тоже часть экономики. Контролируя ЗАЭС, они еще не полностью получают прибыли, которые могли бы. Оккупанты многое запускают именно у границы с Украиной. Есть Ростовский порт, на который возросла нагрузка. Все это требует электроэнергии,

– сказал Андрющенко.

Напомним, 10 декабря 2024 года российский дрон атаковал служебный автомобиль МАГАТЭ. В организации осудили этот инцидент, но не обвиняли Россию.