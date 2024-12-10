Он направлялся для ротации персонала этой структуры ООН на станции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

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Что известно об инциденте возле ЗАЭС

Согласно обнародованной информации, БпЛА сбил и серьезно повредил служебный автомобиль МАГАТЭ на дороге к украинской Запорожской атомной электростанции. По данным агентства, сотрудники не получили ранений, информации о погибших не обнародовали.

Рафаэль Гросси осудил как "недопустимое" нападение на сотрудников Агентства, которые работают над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта,

– говорится в сообщении.

Последствия атаки на автомобиль МАГАТЭ: смотрите видео

Это нападение наглядно продемонстрировало, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью. Россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно,

– отреагировал на ситуацию Владимир Зеленский.

По его словам, это нападение требует четкой и решительной реакции как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров. Украинский лидер подчеркнул, что молчание или бездействие будут только поощрять дальнейшие преступления.

Напомним, еще недавно в результате российского обстрела ЗАЭС потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи. Сейчас оккупированная Запорожская АЭС запитана как по основной, так и по резервной высоковольтными линиями электропередачи.