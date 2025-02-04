Про це сказав президент України Володимир Зеленський на пресконференції з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, повідомляє 24 Канал. Зараз Запорізька АЕС є небезпечною, адже перебуває під контролем росіян.

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Україна говоритиме з Росією про безпеку на ЗАЕС

Як зазначив Володимир Зеленський, Запорізька АЕС зараз не працює, тому що там немає справедливого і професійного менеджменту, який могли б вести українські спеціалісти. Коли Росія та Україна зустрінуться в дипломатичному форматі, питання діяльності ЗАЕС обов'язково порушать.

Вона не працює, вона деградує, і вона дуже небезпечна. У будь-якому разі питання Запорізької станції буде порушено під час першої зустрічі сторін у дипломатичному форматі,

– пообіцяв президент України.

Окрім цього Володимир Зеленський говорив з посадовцями колишнього президента США Джо Байдена про припинення атак на російські енергооб'єкти. Сполучені Штати пропонували Україні зупинити ці обстріли. Це було б можливо, якби Росія також була б зацікавлена в припинення атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Що зараз робить Росія на окупованій ЗАЕС

Нещодавно російські окупанти почали будувати високовольтну лінію з Ростовської області до Запорізької АЕС. Таким чином вони хочуть красти електроенергію зі станції. Дотягнути цей дріт росіяни можуть за 1–,1,5 місяця, якщо не заважатиме погода.

До слова, росіяни нерідко влаштовують провокації на ЗАЕС, обстрілюючи території навколо. Вони роблять це для того, аби звинуватити ЗСУ в створенні ядерної небезпеки. Натомість Україна намагається зберегти станцію в робочому стані, хоча працювати вона не може.