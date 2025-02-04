До того ж це перша їхня розмова після призначення Волца на посаду. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Єрмака.

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Розмова Єрмака та Волца

У вівторок, 4 лютого, Андрій Єрмак повідомив, що провів телефонну розмову з Майклом Волцом.

Глава Офісу Президента розповів, що вони обговорили ситуацію на полі бою, перебіг мобілізації та ключові виклики для України.

"Наголосив, що підтримка наших партнерів, передусім США, залишається критично важливою. Сильні позиції України – запорука справедливого й тривалого миру, безпеки Європи та всього світу", – вказав Єрмак.

Крім цього, Єрмак і Волц обговорили необхідність організації особистих контактів між Зеленським і Трампом найближчим часом.

Окремо порушили питання організації особистого контакту між Президентами України та США найближчим часом,

– повідомив глава Офісу Президента.

Також вони домовилися підтримувати постійний зв’язок для оперативного обміну інформацією щодо ситуації на фронті та викликів, які стоять перед Україною.