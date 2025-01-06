Окупанти не вперше намагаються переконати світ, щоб нібито українці самі обстрілюють свою станцію. Як розповів 24 Каналу кореспондент із Запоріжжя, Збройні Сили ніколи не вдавалися до подібної тактики.

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Росія готує провокації

Зрозуміло, що Україна не обстрілює артилерією місто Енергодар, де розташована ЗАЕС. Саму станцію ми навпаки намагаємося втримати у робочому вигляді, тому ніякої потреби стріляти по ній немає. Натомість росіяни час від часу влаштовують самообстріли по Енергодару та в зоні АЕС.

Коли вперше до міста приїхала місія МАГАТЕ окупанти почали обстріл по житловому сектору, були загиблі та поранені. Для цього використали міномети, які не завдають сильних руйнувань, але дуже гучно розриваються та можуть вбити цивільних.

Дуже смішно читати, коли Росія підіймає крик нібито українці з правого берега б'ють артилерією та загрожують атомній станції. Вони самі щодня атакують з лівого берега Енергодара по Нікопольщині,

– зазначив кореспондент із Запоріжжя.

Україна відкриває вогонь, коли бачить ворожі засоби, артилерію. Їх знищують, але це відбувається за десятки кілометрів від АЕС. Втім росіяни кожного разу вперто кричать, що нібито ЗСУ хочуть розбити власну атомну станцію.

Що за вибухи могли чути

Коли росіяни захоплювали ЗАЕС ще в березні 2022 року, то били з танків по будівлі. Спалахнула сильна пожежа, загорівся навчально-тренувальний центр. Вогонь був у головній адмінбудівлі, а в центральній прохідній знищили багато обладнання.

Це обладнання колись купили за кошти Євросоюзу. Сам навчальний корпус спорудили коштом України, а велика кількість унікальних, дуже дорогих тренажерів, були куплені за гроші ЄС, щоб на них навчалися українські атомники. Так ворог міг отримати фото й відео, які час від часу публікує та видає за обстріли з боку ЗСУ.

Українські експерти пов'язують історію з вибухами дронів з тим, що йде наступ ЗСУ на Курщині. Можливо, почали розглядати варіант, що Україна захопить атомну станцію в Курській області, тому росіянам треба підіймати ставки,

– сказав кореспондент.

Щодо вибуху дрона, то окупанти чудово розуміють, що дах енергоблока розрахований на падіння літака, там міцний бетонний корпус. Якщо розірвати на ньому дрон – жодної шкоди не буде, але пропагандистський ефект створити вдасться.

Самі росіяни вважають станцію найбезпечнішим місцем. Вони тримають там особовий склад, заганяють свою техніку, бо добре знають, що туди ніколи не прилетить ніяка українська артилерія.

Як реагує місія МАГАТЕ

Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що поки не може підтвердити будь-який вплив, але їхні співробітники чули гучні вибухи. Росіяни не вперше намагаються налякати співробітників МАГАТЕ. Були випадки, коли по їхньому автомобілю запускали дрон, але з дуже невеликим зарядом.

Відомо, що коли дрон прилітає по автомобілю, то повністю його знищує. Натомість були пошкоджені тільки задні двері машини. Ймовірно, це робили свідомо, щоб потім звинуватити Україну. Навчально-тренувальний корпус розташований майже за кілометр від першого енергоблока, тож окупанти, влаштовуючи ці провокації, прекрасно знали, що нічого не пошкодять.

Ми знаємо, що в МАГАТЕ працює багато росіян, але загалом організація нейтральна. Вона робить нейтральні висновки, закликає обидві сторони до стриманості й на цьому все, як правило, завершується,

– підкреслив кореспондент.

Скоріш за все, так буде і цього разу. На щастя, провокативна стрілянина з боку Росії не несла жодної небезпеки для атомної станції, оскільки там стоять міцні фундаменти. Окупанти розуміють, що ЗСУ туди не стрілятимуть, бо не користується такими терористичними методами.