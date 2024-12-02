Крім того, окупанти можуть провести ще одну операцію – наступ на Херсон з форсуванням Дніпра. Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, чи вистачить у росіян сил форсувати Дніпро та піти на Запоріжжя.

Варте уваги Цей напрямок вирішить долю війни, – полковник запасу сказав, звідки почнеться деокупація Криму

Де може реально наступати армія Росії

У росіян недостатньо сил та засобів для того, щоб розгорнути наступальні дії у бік Запоріжжя, чи поготів Дніпра. Єдина локація, на якій противник може розвинути наступ на території Донецької, Запорізької та, ймовірно, Дніпропетровської – Времівський виступ.

Зазначимо, що за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, російські війська активізували штурмові дії на Времівському напрямку в Запорізькій області. Проте їхньою метою є не так масштабний наступ, як спроби прорвати наші оборонні рубежі.

Росіяни зараз намагаються рухатися на Велику Новосілку, але це все ж таки донецький населений пункт. Проте сам рух зачіпає північно-східну частину Запоріжжя та за 7 кілометрів від Дніпропетровщини.

Важливо! Кореспондент із Запоріжжя розповів, що росіяни намагаються захопити важливий пункт української оборони на Півдні – Велику Новосілку. Ворог має успіх на схід від цього населеного пункту.

"Якщо ми дозволимо росіянам далі рухатися у бік Покровська, то вони можуть зачепити частину Дніпропетровської та Запорізької областей. Але це наступ на Покровськ, який вже йде, а не на Запоріжжя, чи Дніпро. Зараз росіяни зав'язли під Кураховим, а під Покровськом їх зупинили", – зауважив Світан.

Яка ситуація на Запоріжжі

На Запорізькому напрямку є локації, де постійно йдуть бойові дії. Наприклад, у районі Роботиного. Втім, ці бої з обмеженим успіхом як з українського, так і російського боку.

Якщо дивитися західніше Роботиного у районі Василівки, то там росіянам самим страшно. Адже якщо Сили оборони почнуть рухатися вздовж лівого берега Дніпра й спустяться на південь у бік Запорізької АЕС, то для окупантів це буде велика проблема,

– зазначив Світан.

За його словами, загалом по лівому берегу можна витісняти росіян й дійти до ЗАЕС. Водночас окупанти підсилилися у районі Гуляйполя та у бік Поліг на противагу українському угрупованню.

"Росіяни навпаки бояться, що ми зараз почнемо рухатися у бік Поліг й далі підемо на Чернігівку й Бердянськ. Це угруповання ворога більш оборонне. Воно може почати наступ, але максимум тактичного рівня. Далеко вони не просунуться", – мовив військовий експерт.

Чи можуть росіяни піти у наступ на Херсон

Кінбурнська коса – це південно-західна частина фронту. Росіяни укріплюються на лівому березі Дніпра, адже розуміють, що як тільки у нас з'явиться можливість форсувати Дніпро, то Кінбурнська коса одна з точок, на якій можна розташувати плацдарм для форсування й далі рухатися у бік Скадовська.

Тому на цій частині фронту росіяни укріплюються, будують фортифікації, мінують лівий берег й з метою військової розвідки переправляються на правий берег,

– додав військовий експерт.

Однак він переконаний, що на цьому напрямку не може щось загрожувати. Адже немає стратегічного завдання наразі росіянам висаджуватися на правий берег. У ворога не достатньо сил та засобів, щоб вийти на оперативний прорив.