Кроме того, оккупанты могут провести еще одну операцию – наступление на Херсон с форсированием Днепра. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, хватит ли у россиян сил форсировать Днепр и пойти на Запорожье.

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Где может реально наступать армия России

У россиян недостаточно сил и средств для того, чтобы развернуть наступательные действия в сторону Запорожья, или тем более Днепра. Единственная локация, на которой противник может развить наступление на территории Донецкой, Запорожской и, вероятно, Днепропетровской – Времовский выступ.

Отметим, что по словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, российские войска активизировали штурмовые действия на Времовском направлении в Запорожской области. Однако их целью является не так масштабное наступление, как попытки прорвать наши оборонительные рубежи.

Россияне сейчас пытаются двигаться на Большую Новоселку, но это все же донецкий населенный пункт. Однако само движение затрагивает северо-восточную часть Запорожья и в 7 километрах от Днепропетровщины.

Важно! Корреспондент из Запорожья рассказал, что россияне пытаются захватить важный пункт украинской обороны на Юге – Большую Новоселку. Враг имеет успех к востоку от этого населенного пункта.

"Если мы позволим россиянам дальше двигаться в сторону Покровска, то они могут задеть часть Днепропетровской и Запорожской областей. Но это наступление на Покровск, который уже идет, а не на Запорожье, или Днепр. Сейчас россияне завязли под Курахово, а под Покровском их остановили", – заметил Свитан.

Какая ситуация на Запорожье

На Запорожском направлении есть локации, где постоянно идут боевые действия. Например, в районе Работино. Впрочем, эти бои с ограниченным успехом как с украинской, так и российской стороны.

Если смотреть западнее Работино в районе Васильевки, то там россиянам самим страшно. Ведь если Силы обороны начнут двигаться вдоль левого берега Днепра и спустятся на юг в сторону Запорожской АЭС, то для оккупантов это будет большая проблема,

– отметил Свитан.

По его словам, в целом по левому берегу можно вытеснять россиян и дойти до ЗАЭС. В то же время оккупанты усилились в районе Гуляйполя и в сторону Полог в противовес украинской группировке.

"Россияне наоборот боятся, что мы сейчас начнем двигаться в сторону Полог и дальше пойдем на Черниговку и Бердянск. Эта группировка врага более оборонительная. Она может начать наступление, но максимум тактического уровня. Далеко они не продвинутся", – сказал военный эксперт.

Могут ли россияне пойти в наступление на Херсон

Кинбурнская коса – это юго-западная часть фронта. Россияне укрепляются на левом берегу Днепра, ведь понимают, что как только у нас появится возможность форсировать Днепр, то Кинбурнская коса одна из точек, на которой можно расположить плацдарм для форсирования и дальше двигаться в сторону Скадовска.

Поэтому на этой части фронта россияне укрепляются, строят фортификации, минируют левый берег и с целью военной разведки переправляются на правый берег,

– добавил военный эксперт.

Однако он убежден, что на этом направлении не может что-то угрожать. Ведь нет стратегической задачи пока россиянам высаживаться на правый берег. У врага не достаточно сил и средств, чтобы выйти на оперативный прорыв.