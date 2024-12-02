Прорвались к селу Новый Комар. Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что на Ореховском направлении нет активных боевых действий. Слышно только стрельбу.

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О населенном пункте, который хотят захватить россияне

Продолжаются интенсивные бои на административной границе Запорожья и Донетчины – Времовском направлении. Зафиксировано аж 24 наступательных действия врага за 1 декабря. Также россияне пытаются наступать в районе Новодаровки.

Все их удары направлены на то, чтобы захватить Большую Новоселку, которая является важным пунктом украинской обороны,

– подчеркнул корреспондент.

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Оккупанты имеют успехи к востоку от Великой Новоселки. Им удалось прорваться к населенному пункту Новый Комар. Силы обороны сейчас пытаются ликвидировать последствия вражеского прорыва. Ситуация напряженная и опасная.

К счастью, у Вооруженных Сил есть чем отбиваться. Однако враг сует как неистовый,

– добавил он.

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Что происходило на Ореховском направлении

На Ореховском направлении активных боевых действий нет. Кроме стрельбы ничего не происходит. Впрочем, украинские военные говорят, что россияне готовятся наступать. Стягивают резервы, подтягивают технику и материальные ресурсы.

И неудивительно. Кремлевский фюрер приказал до инаугурации Трампа добиться максимальных успехов, поэтому они положат здесь любое количество людей и техники,

– отметил корреспондент из Запорожья.

И не только на Запорожском направлении. Наши защитники сообщили, что россияне по приказу командования хотят форсировать Днепр в районе Херсона. Подтягивают понтоны, думая, что этого никто не заметит.