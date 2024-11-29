Впрочем, ресурсы для ведения боевых действий у противника исчерпываются. В эфире 24 Канала народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко оценил, хватит ли России ресурсов для нового наступления в следующем году и при каких условиях Украина может пойти в наступление.

Читайте также Это большая проблема: почему Путин так откровенно паникует и угрожает

Какой потенциал для наступления в 2025 году имеют россияне

Как отметил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, у россиян сейчас не хватит сил, чтобы сражаться на всех направлениях одновременно. Даже в Донецкой области оккупанты сосредотачивают основные усилия только на нескольких направлениях, в частности на Кураховском.

Относительно прорыва россиян на Днепропетровщину. Там стык трех областей, враг пытается прорваться. Если оккупанты даже зайдут в Днепропетровскую область, то это для них будет иметь исключительно политическое значение. Все равно нужно будет выравнивать фронт по границе Покровска,

– сказал Костенко.

Разговоры о новом наступлении на Запорожье начались уже давно. Туда Силы обороны стянули дополнительные резервы, много спецподразделений. Впрочем, после того, как противник завяз в боях на Курщине, россияне сняли с Запорожского направления целую дивизию и перебросили в Курскую область.

"Это свидетельствует о том, что пока враг не планирует активные боевые действия на Запорожье", – отметил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

Когда станет возможным наступление Украины

Роман Костенко оценил, насколько реально сейчас наступление Вооруженных Сил Украины, учитывая наши мобилизационные резервы.

Можно и малыми силами пойти в наступление. К примеру, собрав по одной роте с каждого направления. Наступление это сосредоточение определенного количества сил и средств на одном направлении. Ты видишь, что противник слабый, создаешь там преимущество в силах и средствах и просто прорываешься. Поэтому в наступление мы всегда можем пойти, но вопрос в целесообразности. Просто в наступление ради наступления, то конечно нет,

– добавил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности.

К слову, ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий считает, что следующий год может стать годом победного контрнаступления ВСУ, если будет решена проблема с мобилизацией.