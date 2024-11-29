Втім, ресурси для ведення бойових дій у противника вичерпуються. В етері 24 Каналу народний депутат і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко оцінив, чи вистачить Росії ресурсів для нового наступу наступного року та за яких умов Україна може піти у наступ.

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Який потенціал для наступу у 2025 році мають росіяни

Як зазначив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, у росіян зараз не вистачить сил, щоб битися на всіх напрямках одночасно. Навіть на Донеччині окупанти зосереджують основні зусилля лише на кількох напрямках, зокрема на Курахівському.

Щодо прориву росіян на Дніпропетровщину. Там стик трьох областей, ворог намагається прорватися. Якщо окупанти навіть зайдуть у Дніпропетровську область, то це для них матиме виключно політичне значення. Все одно потрібно буде вирівнювати фронт по межі Покровська,

– мовив Костенко.

Розмови про новий наступ на Запоріжжі розпочалися вже давно. Туди Сили оборони стягнули додаткові резерви, багато спецпідрозділів. Втім, після того, як противник зав'яз у боях на Курщині, росіяни зняли із Запорізького напрямку цілу дивізію та перекинули у Курську область.

"Це свідчить про те, що поки що ворог не планує активні бойові дії на Запоріжжі", – наголосив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.

Коли стане можливий наступ України

Роман Костенко оцінив, наскільки реальний зараз наступ Збройних Сил України, враховуючи наші мобілізаційні резерви.

Можна й малими силами піти у наступ. До прикладу, зібравши по одній роті з кожного напрямку. Наступ це зосередження певної кількості сил та засобів на одному напрямку. Ти бачиш, що противник слабкий, створюєш там перевагу у силах та засобах й просто прориваєшся. Тому у наступ ми завжди можемо піти, але питання у доцільності. Просто у наступ заради наступу, то звичайно ні,

– додав секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки.

До слова, ветеран російсько-української війни Євген Дикий вважає, що наступний рік може стати роком переможного контрнаступу ЗСУ, якщо буде розв'язана проблема з мобілізацією.