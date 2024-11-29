Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан, заметив, что Путин сейчас паникует. Об этом свидетельствуют его последние заявления о том, какой грозной является ракета "Орешник".

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Путин боится

Как считает Свитан, между Кремлем и Белым домом вполне могла быть определенная неформальная договоренность о зоне ведения боевых действий. Путин себе определил, что это будут исключительно оккупированные территории Украины. Главный принцип – как можно дальше от Москвы. Поэтому он не реагировал на регулярные удары западными ракетами по тому же временно оккупированному Крыму.

Сейчас ситуация меняется. Дальнобойные западные ракеты уже работают на территории России. На самом деле они не так далеко от Москвы, как может казаться.

Мы изменили "архитектуру" фронта и теперь работаем ближе к Москве. Туда расстояние – 500 километров. А ATACMS уже летят на 300 километров. Вот для Путина проблема. Как только будет возможность ударить на 500 километров, так сразу будет удар по Москве. И Путин ничего не сделает в ответ,

– сказал Свитан.

Российский диктатор сейчас находится в истерике. Он снова рассказывает об "аналоговнетном Орешнике". В этом контексте стоит помнить испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая взорвалась на полигоне.