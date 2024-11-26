Однако есть предположение, что сбить ракету "Орешник" могла бы, в частности, американская система противоракетной обороны THAAD. Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу о том, какое еще оружие можно противопоставить российской "новой" ракете.

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Поможет ли Patriot

Катков считает, что система THAAD является не лучшей для противодействия баллистическим ракетам средней и межконтинентальной дальности. К тому, же вряд ли Украина сможет их получить.

Ранее появлялась информация, что этот комплекс США передали Израилю. Однако это не совсем так. Это Соединенные Штаты разместили собственный комплекс со своими же расчетами на территории этой страны.

Кроме того, США держат рядом с Израилем два ракетных эсминца Arleigh Burke с системой Aegis, которая способна перехватывать баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности,

– подчеркнул он.

После удара российской ракетой "Орешник" по Днепру, в Воздушных силах Украины отметили, что будут пробовать сбивать боевые блоки, которые находятся в атмосфере с помощью систем Patriot. Однако, по словам главного редактора Defence Express, эта система не предназначена для перехвата таких ракет как "Орешник".

Patriot перехватывает ракеты оперативно-тактического класса, которые находятся в атмосфере, но они моноблочные.

"Комплекс THAAD, батарей которого у США всего семь, предназначен против ракет средней дальности, больше с моноблочными боевыми частями на границе атмосферы и вне ее пределов, на высоте более 100 километров", – подчеркнул он.

Целей становится больше

Проблема с ракетой, которая прилетела по Днепру в инертном исполнении, потому что ее штатное исполнение – ядерное, в том, что она имеет раздельную боевую часть. То есть, по его словам, ее боевой блок состоит из отдельных частей. У "Орешника" их было 6 боевых частей и еще ложных целей.

Разделение этих боевых частей происходит в космосе и на высокой скорости. Как только они разделились, то целей для поражения становится – 6 боевых и еще более 30 – ложных.

Поэтому лучшее средство для перехвата таких целей – это ракеты SM-3, которые имеют экзоатмосферный перехватчик. Она может перехватить эту цель, пока не началось разделение боевых блоков,

– пояснил Катков.

Обратите внимание! Ракета SM-3 работает вместе с системой Aegis, которая устанавливается на ракетные эсминцы Arleigh Burke и ракетные крейсеры Ticonderoga. В Европе есть только два стационарных объекта, на которых она установлена, – в Польше и в Румынии.

Также является дискуссионным вопрос, может ли система Aegis, которая установлена в этих странах, сбивать баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности на территории Украины. Все, что известно об этой системе это то, что она может достигать чуть ли не до Казахстана.

Однако эта система создана не для того, чтобы защитить Украину, а чтобы перехватить межконтинентальную баллистическую ракету до того, как началось разделение боевых блоков. Иначе вся эта база, которая может запустить только до 24 ракет, становится беспомощной, из-за огромного количества боевых и ложных целей, которые может выпустить ракета,

– отметил Олег Катков.

Напомним, что сейчас украинским силам может быть сложно перехватывать российские ракеты типа "Орешника". Наиболее вероятным способом будет сбивание не целой ракеты, а ее отдельных блоков.