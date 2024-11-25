Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил авиационный эксперт Константин Криволап, объяснив, что имеющийся в Украине Patriot работает только, когда расстояние ориентировочно 40 километров. А российский, например, "Орешник"/"Кедр" будет лететь с высоты 100 – 200 километров.

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Чем можно сбить российскую межконтинентальную баллистику

Когда главная часть будет разъединяться на 3 – 6 боевых частей, скорость этих падающих элементов будет составлять 10 – 12 махов.

Противоракета Patriot весит всего 912 килограммов, ее кинетическая энергия по сравнению с той, что будет падать вертикально, несоизмерима. Если Patriot и сможет поражать такие цели, то это будет вероятнее случайно, чем системно,

– объяснил Криволап.

В Украине, со слов авиаэксперта, сейчас нечем сбивать межконтинентальные баллистические ракеты. На это способны американский комплекс THAAD, израильский Arrow 3, американский Aegis, который устанавливается на кораблях.

Есть информация, что систему THAAD американцы разворачивают в Польше, чтобы защитить восточную границу. Эти системы способны сбить межконтинентальные ракеты, потому что они действуют на другом участке, не тогда, когда ракета уже падает на землю, а когда она еще летит,

– отметил Криволап.

Тогда поражение этой ракетой будет менее вероятным, чем когда для защиты будет привлечена система Patriot. Авиаэксперт отметил, что дальность ударов Patriot – от 25 до 40 километров, а разделение межконтинентальной ракеты на боевые части будет происходить на высоте значительно выше.

Напомним, авиационный эксперт Богдан Долинце высказал мнение, что США могли были бы предоставить Украине в ответ на удар России межконтинентальной ракетой по Днепру современные системы противоракетной обороны, например – THAAD.

Он считает, что те Patriot, которые сейчас есть в Украине, могут уничтожать баллистические цели только на расстоянии 40 – 50 километров и на высоте до 24 километров. Российский "Кедр"/"Орешник" разъединяет главную часть на боеголовки на высоте 100 километров над землей. Долинце отметил, что эту ракету надо уничтожать на высоте 150 – 200 километров и это под силу только THAAD.