То, что база скоро начнет работу, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Эксперты Defence Express проанализировали особенности этого воздушного щита и повлияет ли он на российские атаки по Украине.

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Что известно о базе Aegis Ashore

В 900 километрах от украинской границы, в польском городе Редзиково начнет работать база противоракетной обороны Aegis Ashore. По словам Сикорского, противоракетный щит позволит сбивать не только баллистические ракеты Ирана, которые будут лететь в направлении США, но и российские цели, которые могут лететь на Польшу.

В Румынии база Aegis Ashore работает с 2016 года. В Польше же строительство растянулось, но в конечном итоге объект не будет иметь отличий. Как пишут журналисты, Aegis Ashore – это, по сути, "сухопутный эсминец противовоздушной обороны", ведь его конфигурация буквально состоит из элементов эсминцев проекта Arleigh Burke. На базе будут такие же системы управления огнем Aegis, радар SPY-1 и вертикальные пусковые установки Mark 41 под ракеты-перехватчики семейства SM-3.

Стоит отметить, что база Aegis Ashore является стационарной, и ее не будут перемещать. В СМИ также описали примерные характеристики противоракетного щита.

Если продолжать про SM-3 как главное вооружение Aegis Ashore, то здесь такие базовые характеристики: стартовая масса и длина корпуса – 1,5 тонны и 6,55 метра соответственно, дальность и высота поражения для базовой версии Block I A/B – 900 – 1200 километров и 500 километров соответственно, стоимость одной такой ракеты – в диапазоне от 11 до 25 миллионов долларов за единицу (по разным данным),

– отметили журналисты.

Впрочем, в Defence Express отмечают, что Пентагон закупает в год всего 12 ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA. Такой темп закупок предусмотрен до 2029 года. Более того, другой тип ракет – SM-3 Block IB – вообще больше не покупают.

В итоге журналисты заметили, что история с базой противоракетного щита в Польше имеет еще много нерешенных технических и бюрократических моментов. Кроме того, заявление Сикорского – это уже третий формальный ввод в строй базы, ведь ВМС США анонсировали запуск объекта еще в декабре 2023 года, а в июле 2024 года генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что база "готова выполнять задачи в рамках Альянса".