Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Это произойдет уже в ближайшие недели.

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В ближайшие недели мы откроем базу противоракетного щита в Редзиково возле Пака (Поморское воеводство). Это база, о которой мы договорились с Соединенными Штатами,

– отметил он.

Сикорский подчеркнул, что вел переговоры о том, "чтобы ракеты ПВО могли сбивать также российские ракеты, которые летят на Польшу, а не только иранские, которые летят на США".

"Наши оппоненты обвиняли нас в том, что мы уничтожили проект базы, тем временем она уже есть и будет торжественно открыта в ближайшее время", – сказал глава МИД.