Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Це станеться вже найближчими тижнями.

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Найближчими тижнями ми відкриємо базу протиракетного щита в Редзіково біля Пака (Поморське воєводство). Це база, про яку ми домовилися зі Сполученими Штатами,

– зазначив він.

Сікорський підкреслив, що вів переговори про те, "щоб ракети ППО могли збивати також російські ракети, які летять на Польщу, а не лише іранські, які летять на США".

"Наші опоненти звинувачували нас у тому, що ми знищили проект бази, тим часом вона вже є і буде урочисто відкрита найближчим часом", – сказав очільник МЗС.