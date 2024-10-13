Те, що база скоро почне роботу, заявив глава польського МЗС Радослав Сікорський. Експерти Defence Express проаналізували особливості цього повітряного щита та чи вплине він на російські атаки по Україні.

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Що відомо про базу Aegis Ashore

За 900 кілометрів від українського кордону, у польському місті Редзіково почне працювати база протиракетної оборони Aegis Ashore. За словами Сікорського, протиракетний щит дозволить збивати не лише балістичні ракети Ірану, які летітимуть у напрямку США, а й російські цілі, які можуть летіти на Польщу.

У Румунії база Aegis Ashore працює з 2016 року. У Польщі ж будівництво розтягнулося, але у кінцевому результаті об'єкт не матиме відмінностей. Як пишуть журналісти, Aegis Ashore – це, по суті, "сухопутний есмінець протиповітряної оборони", адже його конфігурація буквально складається з елементів есмінців проєкту Arleigh Burke. На базі будуть такі ж системи управління вогнем Aegis, радар SPY-1 і вертикальні пускові установки Mark 41 під ракети-перехоплювачі сімейства SM-3.

Варто наголосити, що база Aegis Ashore є стаціонарною, і її не будуть переміщувати. У ЗМІ також описали приблизні характеристики протиракетного щита.

Якщо продовжувати про SM-3 як головне озброєння Aegis Ashore, то тут такі базові характеристики: стартова маса та довжина корпусу – 1,5 тонни та 6,55 метра відповідно, дальність та висота ураження для базової версії Block I A/B – 900 – 1200 кілометрів та 500 кілометрів відповідно, вартість однієї такої ракети – в діапазоні від 11 до 25 мільйонів доларів за одиницю (за різними даними),

– зауважили журналісти.

Втім, у Defence Express зауважують, що Пентагон закуповує на рік усього 12 ракет-перехоплювачів SM-3 Block IIA. Такий темп закупівель передбачено до 2029 року. Ба більше, інший тип ракет – SM-3 Block IB – взагалі більше не купують.

У підсумку журналісти зауважили, що історія з базою протиракетного щита у Польщі має ще багато невирішених технічних і бюрократичних моментів. Крім того, заява Сікорського – це вже третій формальний ввід у стрій бази, адже ВМС США анонсували запуск об'єкта ще у грудні 2023 року, а у липні 2024 року генсек НАТО Єнс Столтенберг стверджував, що база "готова виконувати завдання у межах Альянсу".