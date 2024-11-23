Этот обстрел побудил Украину подать запрос на новые системы ПВО, которые бы перехватывали этот тип ракет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Смотрите также Хватило на 7 минут угрожающего разговора: зачем Путину нужна была речь

Москва хотела запугать партнеров Украины

Атакой новой баллистической ракетой, способной нести ядерное оружие, Москва угрожала Киеву и его союзникам, пытаясь остановить украинские удары по своей территории.

"Мы не должны воспринимать вещи легкомысленно. В этом вся суть, что вы никогда не должны легкомысленно относиться к риску ядерной эскалации. Я не думаю, что Путин хочет ядерной войны", – сказал экс-помощник генсека НАТО Камиль Гранд, одновременно намекая на то, что Кремль создал себе проблему, сделав десятки "пустых" ядерных угроз во время войны.

Ряд аналитиков и западных чиновников считают, что "это была лишь еще одна бравада Кремля" – Москва хотела запугать партнеров Украины.

Развертывание этого потенциала не изменит ход конфликта и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины,

– сказала пресс-секретарь НАТО Фара Дахлаллах.

Кремль боится, что после атак Украины фронт будет выглядеть иначе

Представитель Кремля Дмитрий Песков угрожал, что "необдуманные решения и действия Запада, которые производят ракеты, поставляют их в Украину и впоследствии участвуют в ударах по территории России, не могут остаться без реакции российской стороны".

"Российская сторона четко продемонстрировала свои возможности. Контуры дальнейших ответных действий ... также четко очерчены", – сказал путинский прихвостень Песков.

Однако мир сомневается, что Россия имеет достаточно ракет для регулярных таких ударов.

"Нападение, вероятно, был вызван реальными опасениями в России относительно того, как продолжать поставки линии фронта, если Украина сможет нацелиться на ключевые склады оружия и другой тыл", – пишет издание.

Так, Кремль боится, что в случае массированных ударов по России "фронт будет выглядеть совсем по-другому".