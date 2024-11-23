Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что все, кто организовал Путину это выступление, да и сам он, считали, что заявление именно из его уст будет свидетельствовать о серьезности намерений России и таким образом удастся запугать Запад.

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Сработал ли шантаж Путина

Заявления всех других российских политиков типа Лаврова, Пескова, Захаровой или депутатов госдумы никак не влияют на Запад. Поэтому Путину пришлось вылезти из бункера и самому выйти с речью.

Считается, что когда человек с такими диктаторскими полномочиями сам делает определенные заявления, то это уже финиш, ставки подняты максимально. Но стоит понимать, что это банальный шантаж. Его хватило на 7 минут угрожающего разговора, но эффекта запугивания не достигнуто,

– заметил Рейтерович.

Вероятно, со слов политолога, многие из политиков, в том числе из представителей западных стран, смотрели на то, как Путин выглядит, с какой интонацией озвучивал свои заявления. Он подчеркнул, что сейчас заметна существенная разница между нынешним нервозным Путиным и тем, который утром 24 февраля 2022 года уверенно и дерзко записывал видеообращение, когда Россия начала широкомасштабную войну против Украины.

Рейтерович подчеркнул, что запуск баллистической ракеты "Орешник" 21 ноября был очередной попыткой Путина напомнить о себе, показать, что у России осталось еще вот такое оружие и она может им ударить. Сейчас, по словам политолога, в Кремле ожидают реакции Запада.

"Даже такая довольно умеренная реакция некоторых западных стран на самом деле оказалась очень большими минусом для России, потому что она рассчитывала на панические крики; на то, что на Украину начнут давить и призывать немедленно завершить войну, соглашаться на потерю своих территорий. А реакция была совсем не такой, Белый дом вообще быстро заявил, что это никак не повлияет на ту поддержку, которую США оказывают Украине", – озвучил Рейтерович.

То, что Россия спланировала – не сработало. Теперь, по словам политолога, стоит наблюдать за дальнейшими действиями Кремля. Вероятно, что Россия будет пытаться еще определенным образом повысить ставки. Поэтому, по словам Рейтеровича, украинцам надо быть внимательнее к сигналам воздушной тревоги.

Путину пришлось выйти из бункера

Политолог обратил внимание, что Путин на почти 2 недели исчез из публичного пространства. В России все это время циркулировала информация, что США разрешили Украине бить по территории России западным оружием, потом произошел удар по российским военным объектам. Примечательно, что в это время глава Кремля не показывался.

Он на все эти дни просто исчез. Я не удивлюсь, если его в этот период посадили в бункер и он реального боялся, что прилетит чуть ли не по нему. Место, куда прилетело в Курской области, теоретически могло быть таким, где Путин мог останавливаться. Поэтому ему уже потом пришлось выйти в публичное пространство с речью,

– отметил Рейтерович.

Напомним, 21 ноября Россия запустила баллистическую ракету по инфраструктуре Днепра. Сначала сообщалось, что это была межконтинентальная ракета. После атаки Путин заявил, что была применена новейшая российская система средней дальности "Орешник" (баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении).

Применение "Орешника" глава Кремля назвал "ответом на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности", а "конфликт в Украине" после удара западными ракетами по России, по его словам, приобрел "глобальный характер".