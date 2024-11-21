Заметим, что по информации главного редактора Defence Express Олега Каткова, под ударом мог оказаться населенный пункт Марьино Курской области, где мог располагаться "узел связи" России. В то же время OSINT-аналитики заявляют, что объект могли поразить 12-ю ракетами.

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В сети опубликовали момент удара по военному объекту

Ранее СМИ сообщали, что в Курской области якобы был атакован подземный командный пункт группировки армии России, где могли находиться и северокорейские генералы.

Атака на военный объект в Курской области: смотрите видео

В то же время OSINT-аналитики Dnipro Osint сообщают, что по объекту выпустили 12 ракет. Другие аналитики из сообщества "КиберБорошно" подтвердили информацию, что в Марьино действительно присутствует бункер. Их можно увидеть на снимках с Google Street View.

Бункер в Марьино, Курской области / Фото "КиберБорошна"