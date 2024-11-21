Зауважимо, що за інформацією головного редактора Defence Express Олега Каткова, під ударом міг опинитися населений пункт Марʼїно Курської області, де міг розташовуватися "вузол звʼязку" Росії. Водночас OSINT-аналітики заявляють, що об'єкт могли уразити 12-ма ракетами.

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В мережі опублікували момент удару по військовому об’єкту

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Курській області нібито було атаковано підземний командний пункт угрупування армії Росії, де могли перебувати й північнокорейські генерали.

Атака на військовий об'єкт в Курській області: дивіться відео

Водночас OSINT-аналітики Dnipro Osint повідомляють, що по об'єкту випустили 12 ракет. Інші аналітики зі спільноти "КіберБорошно" підтвердили інформацію, що в Мар'їно дійсно присутній бункер. Їх можна побачити на знімках з Google Street View.

Бункер в Мар'їно, Курської області / Фото "КіберБорошна"