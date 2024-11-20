24 Канал пише з посиланням на російські телеграм-канали, що нібито на Курщину летіло 12 ракет Storm Shadow. Проте Україна цю інформацію не підтверджувала.

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Що відомо про вибухи на Курщині

Вибухи в Мар'їно Рильського району Курської області почали лунати орієнтовно з 14:50 20 листопада. Станом на 15:30 російській телеграм-канали писали, що нібито на Курщині працює ППО.

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(Обережно! Нецензурна лексика)

Російські так звані воєнкори заявили, що з 14:50 по регіону випустили до 12 ракет Storm Shadow, уламки яких знайшли мешканці селища Мар'їно.

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(Обережно! Нецензурна лексика)

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пояснив, що прилетіло окупантам по місцю базування в Мар’їне. Орієнтовно за координатами 51.587080, 34.938881.

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До речі, видання The Times написало, що США дозволили бити ракетами Storm Shadow вглиб території Росії. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер не коментує ймовірне рішення, проте натякає, що використання ракет Storm Shadow в Україні – це питання часу. Україна офіційно це не коментувала.