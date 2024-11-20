24 Канал пишет со ссылкой на российские телеграм-каналы, что якобы на Курщину летело 12 ракет Storm Shadow. Однако Украина эту информацию не подтверждала.

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Что известно о взрывах на Курщине

Взрывы в Марьино Рыльского района Курской области начали раздаваться ориентировочно с 14:50 20 ноября. По состоянию на 15:30 российской телеграм-каналы писали, что якобы на Курщине работает ПВО.

Взрывы в Курской области раздавались мощно: смотрите видео

(Осторожно! Нецензурная лексика)

Российские так называемые военкоры заявили, что с 14:50 по региону выпустили до 12 ракет Storm Shadow, обломки которых нашли жители поселка Марьино.

Россияне жаловались из-за взрывов в Курской области: смотрите видео

(Осторожно! Нецензурная лексика)

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко объяснил, что прилетело оккупантам по месту базирования в Марьино. Ориентировочно по координатам 51.587080, 34.938881.

Россияне показали фото обломков ракет, которые нашли

Кстати, издание The Times написало, что США разрешили бить ракетами Storm Shadow вглубь территории России. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не комментирует вероятное решение, однако намекает, что использование ракет Storm Shadow в Украине – это вопрос времени. Украина официально это не комментировала.