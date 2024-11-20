Таку думку висловив 24 Каналу головний редактор Defence Express Олег Катков. Також на території об'єкта міг бути підземний командний пункт.

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Який об'єкт могли уразити на Курщині

У Росії заявили про атаку Storm Shadow по їх території. Зокрема, в мережі з'явилося відео з Курської області, у якому можна почути близько 15 вибухів.

Атака на Курщину: дивіться відео

На відео також видно, що його зняли поруч з історичною будівлею маєтку Барятинських, який наразі є санаторієм, що знаходиться у підпорядкуванні Управління справами президента Росії.

Водночас об'єкт, який уражається, у його східній частині й фігурує інформація, що там військовий об'єкт типу "вузол зв'язку".

З великою ймовірністю йдеться не про звичайний об’єкт зв’язку, а про заглиблений командний пункт. Близькість санаторію може свідчити про те, що цим об’єктом користувалося командування угруповання російських військ у Курській області.

Маєток Барятинських / Скриншот з Google Earth

Крім того, враховуючи присутність військових з КНДР у цьому регіоні, можна припустити, що там могли перебувати й північнокорейські генерали.

Водночас за інформацією російських ЗМІ, наразі територія довкола об'єкту охоплена. На місці удару працюють спеціалісти, які мають встановити тип використаних ракет. Зауважимо, що в міноборони Росії офіційно цю інформацію не коментували.