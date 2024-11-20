Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю начальника Генштабу ЗСУ генерала Анатолія Баргилевича виданню "Главком".

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Україна використовуватиме усі засоби для знищення ворога

Баргилевич зауважив, що ракети "самі скажуть за себе".

Як сказав президент України, такі речі не анонсуються. Ракети самі скажуть за себе. Не хотілося б мені, військовому, який відповідає за життя дуже і дуже багатьох людей, анонсувати такі теми. Скажу лише одне: ми будемо використовувати всі сили і засоби, які маємо, для того, щоб нищити противника, де б він не був,

– запевнив начальник Генштабу.

Нагадаємо, що росіяни уже бідкалися, що їх нібито атакували далекобійні американські ракети ATACMS.

Сталося це 19 листопада: Сили оборони тоді потрапили у склад боєприпасів у Брянській області за 130 кілометрів від українського кордону.