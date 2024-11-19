Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. До слова, "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела також стверджує, що удар по арсеналу у Брянській області завдали саме американськими ракетами.

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Росіяни бідкаються на атаку ATACMS

Російське міноборони заявило, що військовий об'єкт на території Брянської області нібито уразили американськими ракетами ATACMS. Окупанти стверджують, що буцімто "збили 5 ракет", а одну – "пошкодили".

Росіяни також бідкаються, що фрагменти "пошкодженої ракети ATACMS" впали на технічну територію військового об'єкта в Брянській області. Втім, традиційно у мережі стверджують, що жертв та руйнувань немає, але визнали, що виникла пожежа.