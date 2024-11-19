Україна атакувала Росію ракетами ATACMS. Про це пише 24 Канал із посиланням на "РБК-Україна".

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ATACMS атакували Росію

Джерела ЗМІ повідомили, що Сили оборони України вперше завдали удару по російській території балістичними ракетами ATACMS, які надали нашій державі США. Ціль успішно вражено.

За словами джерела, вдарили по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області.

Зазначимо, Карачев знаходиться недалеко від Брянська та в близько 130 кілометрах від кордону України.

24 Канал намагався отримати коментар Генштабу з цього приводу, проте там зазначили, що не володіють такою інформацією.

Україна довго просила про дозвіл на завдання ударів американськими ракетами вглиб Росії, проте США були незворушними. Після перемоги Дональда Трампа Байден змінив своє рішення та надав відповідний дозвіл.