Ніхто з нас ніколи не забуде того дня. Того моторошного ранку, коли по всій країні пролунали вибухи, заревіли перші сирени. Коли на АЗС утворювалися кілометрові черги, а вокзали були переповнені охочими евакуюватися, які були готові поїхати будь-куди, лише б подалі від того жаху, який настав.

Того дня багато хто з нас думав, що ми приречені – російські танки стрімко насуваються на Київ, міста на Півдні одне за одним захоплюють росіяни, на околицях Харкова ідуть важкі бої, окупанти оточують Маріуполь і хочуть взяти в кільце Чернігів…

Та сьогодні на календарі 19 листопада 2024 року. 1000-й день повномасштабної війни. І сьогодні важливо пригадати, скільки всього наша країна прожила за цей надзвичайно складний час.

1000 днів повномасштабної війни у цифрах. Головні здобутки та найболючіші втрати України – у матеріалі 24 Каналу.

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Скільки території окупувала Росія, а скільки Україна повернула

За останні 1000 днів бойові дії охопили приблизно 109 059 квадратних кілометрів території України, або ж 18% усієї території (19,4% підконтрольної Україні території станом на 23 лютого 2022 року). Мова йде про частини Київської, Житомирської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської і Миколаївської областей та всю територію Луганщини. Тобто бойові дії з 24 лютого 2022 року розгорнулися на території 11 з 24 областей. Зараз бойові дії на території України тривають на території 5 областей – Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської. Однак від обстрілів страждають, крім вище зазначених, ще Чернігівська, Сумська та Дніпропетровська області.

Станом на 19 листопада в окупації залишаються 66 932 квадратні кілометри території України (11% усієї території), які росіяни захопили після початку вторгнення. Сумарно Росія окупувала за понад 10 років війни 110 725 квадратних кілометрів території України (18,3%), включно з АР Крим та територіями Донеччини і Луганщини, де діяли проросійські бойовики та найманці.



Карта бойових дій в Україні станом на 1000-й день повномасштабної війни / Карта DeepStateMAP

За 1000 днів повномасштабної війни станом на 19 листопада 2024 з-під окупації звільнено 41 380 квадратних кілометрів (37,9% від усіх охоплених боями регіонів) української території.

Найбільшою операцією став Харківський контрнаступ – протягом вересня – жовтня 2022 року Сили оборони звільнили понад 11 000 квадратних кілометрів окупованої території Харківської, Луганської та Донецької областей. Тоді Україна повернула під свій контроль понад 500 населених пунктів, включно з Ізюмом, Балаклією, Куп'янськом, Лиманом та Святогірськом.

Другою найбільш знаковою операцією Сил оборони став Херсонський контрнаступ у жовтні – листопаді 2022 року, в ході якого вдалося звільнити майже усю окуповану територію Миколаївської області (крім сіл на Кінбурнській косі) та правобережжя Херсонської області. Мова йде про понад 6 100 квадратних кілометрів звільненої території, сотні населених пунктів, включно з Херсоном, Бериславом та Снігурівкою.

Мешканці Балаклії зустрічають ЗСУ: дивіться відео

І не можливо не згадати про унікальну Курську операцію, яка розпочалася в серпні 2024 року і яка охопила близько 1 000 квадратних кілометрів території Курської області з понад сотнею населених пунктів, у тому числі й місто Суджа. Україна перенесла війну на російську територію на тлі постійного терору прикордоння Сумщини і планів росіян розпочати новий наступ на регіон. Станом на 19 листопада 2024 року під контролем України перебувають 604 квадратні кілометри російської території, ще близько 260 квадратних кілометрів у сірій зоні.

Скільки днів тривала оборона українських міст

Попри прогнози західної розвідки, що Україна впаде за лічені дні, наш народ продемонстрував неабияку силу, через що весну 2022 року часто називають першою українською перемогою – ми вистояли проти величезної навали. І не можливо не згадати про міста, які неабияк відзначилися тривалою обороною в цій війні.

Київ, Чернігів та Суми – 37 діб

З 24 лютого російські війська почали наступ з усіх можливих напрямків, зокрема на півночі через Білорусь та Росію на ключові українські міста в цьому регіоні – Київ, Чернігів та Суми.

Під час битви за Київ росіяни змогли захопити значну частину Київської області, а окремі диверсійні групи навіть проривалися до столиці. Однак наприкінці березня Силам оборони вдалося видворити ворога з Київщини, чим і завершилася битва за столицю. Після цього стало відомо про масові вбивства росіянами цивільних, зокрема в місті Буча.

Мешканка Бучі розповідає про вбивство росіянами її чоловіка: дивіться відео

У ході боїв росіяни взяли Чернігів у напівоточення та безжально нищили місто. Однак на початку квітня вдалося видворити росіян і звідти. Ворог пошкодив або знищив до 70% міста.

Попри всі існуючі погрози, Суми, які розташовані неподалік російсько-українського кордону, вистояли і на початку квітня ворог відступив.

Харків – 199 днів

Скільки днів тривала битва за Харків – точно складно підрахувати, однак заведено вважати днем завершення битви вихід Сил оборони на державний кордон України 11 вересня 2022 року, коли загроза наступу для Харкова зникла.

Росіянам на початку вторгнення вдалося зайти на околиці міста. Ворог нищив місто ракетними та артилерійськими ударами, однак попри численні руйнування Харків вистояв. Найбільших руйнувань зазнала Північна Салтівка, де і досі тривають роботи з відновлення. Тепер щодня російські терористи скидають на місто керовані авіабомби.



Один із знищених будинків на Салтівці / Фото 24 Каналу

Маріуполь – 86 діб

У березні 2022 року росіяни повністю оточили місто, але попри це гарнізон Маріуполя продовжував боротьбу навіть в таких умовах, що мало визначальну роль у російському наступі на Півдні, адже необхідність боротися в Маріуполі не дозволяла росіянам залучити всі сили для окупації Запоріжжя.



Завод "Азовсталь" під час боїв у Маріуполі / Фото "Азову"

Битва завершилася 20 травня 2022 року виходом гарнізону Маріуполя з заводу "Азовсталь" у російський полон.

Бахмут – 232 дні

Битва за Бахмут, в ході якої ЗСУ повністю знищили ПВК "Вагнера", стала найкровопролитнішою битвою в російсько-українській війні та найбільшою битвою піхоти з часу завершення Другої світової війни.



На що росіяни перетворили Бахмут / Фото 3-ї ОШБр

Оборона, яка тривала майже 8 місяців, завершилася відступом ЗСУ. Бахмут фактично повністю знищений російськими військами.

Мар'їнка – 670 днів

Мар'їнка була прифронтовим містом ще з 2014 року. 17 лютого 2022 року росіяни обстріляли місто, а вже через тиждень пішли у наступ. Битва тривала до відходу ЗСУ 26 грудня 2023 року з руїн Мар'їнки. Попри знищення міста, бійці продовжували ще тривалий час тримати оборону.



Знищена росіянами Мар'їнка / Фото з телеграму Андрія Єрмака

Авдіївка – 723 дні

Як і Мар'їнка, 10 років Авдіївка була прифронтовим містом, але з 24 лютого 2024 року росіяни почали наступальні дії на місто. Пік битви припав на січень – лютий 2024 року, коли росіяни атакували зі всього можливого озброєння і намагалися взяти Авдіївку в "клешні". 17 лютого 2024 року Сили оборони відійшли з Авдіївки, яку росіяни знищили.



Авдіївка / Фото Костянтина і Влади Ліберових

Вугледар – 780 днів

Битва за Вугледар сумарно тривала 780 днів, хоч з періодичними перервами. Перші масовані штурми розпочалися ще у серпні 2022 року із залученням з боку Росії тихоокеанської піхоти, яку повність розбили українські захисники. Надалі усі спроби ворога до осені 2024 року зазнавали невдач. Однак у вересня 2024 року росіяни почали оточувати Вугледар, тому Силам оборони довелося відступити.



Вугледар / Фото Донецької ОВА

Вовчанськ – 193-й день

10 травня 2024 року росіяни почали новий наступ на півночі Харківщини і прорвалися до Вовчанська. Росіянам вдалося захопити частину міста, проте ворог потрапив в оточення на Агрегатному заводі, але пізніше росіян звідти вибили.

На жаль, місто майже повністю зруйноване, однак Сили оборони продовжують давати відсіч окупантам навіть в таких умовах.



Так виглядає зараз Вовчанськ / Фото Окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького

Часів Яр – 229-й день

У квітні 2024 року росіяни підійшли під Часів Яр на Донеччині і з того часу змогли захопити мікрорайон Канал та зараз тривають бої у Жовтневому районі міста, проте більшість Часового Яру під контролем Сил оборони і битва триває.

Втрати України на війні

25 лютого 2024 року Президент Володимир Зеленський заявив, що за 2 роки повномасштабної війни загинули 31 000 українських захисників. Більше на офіційному рівні ця інформація не була актуалізована.

У вересні 2024 року видання The Wall Street Journal заявило про нібито загибель 80 000 українських військових у ході повномасштабної війни.

Так чи інакше, але українські втрати залишатимуться втаємниченими до кінця повномасштабної війни. І якою б не була цифра – вона буде болючою, бо за цими даними стоять життя найкращих з нас і трагедії десятків тисяч родин.

Та є ще одна частина втрат, які болять кожному з нас – це цивільні, яких вбила Росія. Станом на кінець жовтня 2024 року, за даними звітів ООН, за час повномасштабної війни загинули щонайменше 12 162 людини і 26 919 зазнали поранень. Звісно, ця цифра не враховує кількість загиблих у Маріуполі.

Крім того, росіяни здійснили понад 1 600 обстрілів житлових будинків у тилу або на прифронтових територіях, через що станом на 18 листопада 2024 року загинули щонайменше 2 600 цивільних українців.

За даними Офісу генпрокурора, загинули щонайменше 593 дитини, ще 1 686 зазнали поранень. Чимало дітей депортовано, і зараз ідентифіковано понад 20 000 українців, яких незаконно вивезли до Росії.

За час вторгнення в Україні зафіксували 143 770 порушень законів та звичаїв війни з боку російських загарбників. Щонайменше 102 з них – це страти українських військовополонених.

Скільки українців стали біженцями

За даними Operational Data Portal, через повномасштабну війну 6,79 мільйона українців стали біженцями, абсолютна більшість з яких знайшла прихисток у країнах Європи

Ще понад 560 тисяч українців виїхали в країни Північної чи Латинської Америки, Африки, Азії та до Австралії.

За даними Офісу Уповноваженого з прав людини, за час вторгнення росіяни зруйнували близько 250 тисяч житлових будинків. Мова йде як про будинки, знищені унаслідок обстрілів, так і про ті, які змило водою після підривом росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

Скільки українців пройшли полон

У Реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин аж 59 000 людей. Мова йде і про військових, і про цивільних. І неодноразово мали місце випадки, коли зниклі безвісти люди поверталися з російського полону.

Скільки зараз українців перебуває у полоні ворога – невідомо. Однак за час повномасштабної війни відбулися 58 обмінів полоненими, завдяки яким вдалося повернути 3 767 українців, з яких 168 – цивільні.

Відомо, що у полоні залишаються ще чимало українців – як і цивільних, так і військових. Зокрема понад 2,5 року в полоні залишаються оборонці Маріуполя, а нацгвардійці з ЧАЕС у полоні фактично з першого дня. Тобто сьогодні 1000-й день їхнього перебування в руках росіян.

Втрати Росії у війні проти України

За даними Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18 листопада Силам оборони вдалося ліквідувати 722 440 російських загарбників – мова йде про всі незворотні втрати противника. Загалом повідомлення про кількість ліквідованих росіян різняться від різних джерел, але відомий мінімум – 77 143 загиблих, чиї імена встановили російська "Медіазона" та російська служба BBC. Та варто враховувати те, що багато окупантів не забирають з поля бою, а на початку вторгнення росіяни активно використовували мобільні крематорії, тому встановлена російськими медіа цифра – це лише мінімальна кількість точно підтверджених осіб, яких ліквідували в Україні.

Так чи інакше, але війна проти України є наймасштабнішою за кількістю втрат для Росії. Втрати Москви зараз майже в 6 разів перевищують втрати СРСР у війні проти Фінляндії в 1939 – 1940 роках, коли "червона імперія" втратила понад 126 000 солдатів загиблими.

Крім живої сили, росіяни також втратили:

танків – 9 365;

бойових броньованих машин – 19 059;

артилерійських систем – 20 586;

РСЗВ – 1 252;

засобів ППО – 999;

літаків – 369;

гелікоптерів – 329;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19 073;

крилатих ракет – 2 753;

кораблів /катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 29 428;

спеціальної техніки – 3 655.

До цього ще варто додати, що серед знищених кораблів – перший в історій потоплений крейсер, а саме "Москва". Також перший збитий у ХХІ столітті літак ДРЛВ А-50 та чимало радіолокаційних установок.

Скільки тривог оголошували в Україні

За час повномасштабного вторгнення в Україні понад 50 000 разів оголошували повітряні тривоги в різних регіонах. Сказати точну цифру зараз неможливо, адже не виключено, що коли ви читаєте цей матеріал, зараз у вашому регіоні триває загроза російської атаки.

Станом на 17 листопада 2024 року статистика оголошення повітряних тривог за регіонами виглядає наступним чином:

Донецька область – 5 430 разів, 6 956 годин;

Харківська область – 5 154 разів, 6 251 годину;

Запорізька область 5 055 разів, 4 838 годин;

Дніпропетровська область – 4 524 разів, 3 802 години;

Полтавська область – 3 157 разів, 3 280 годин;

Миколаївська область – 2 860 разів, 3 001 годину;

Сумська область – 2 850 разів, 4 033 години;

Херсонська область – 2 780 разів, 2 825 годин (з квітня по серпень 2022 року тривогу в області не оголошували);

Кіровоградська область – 2 585 разів, 2 669 годин;

Черкаська область – 1 880 разів, 2 263 години;

Чернігівська область – 1 789 разів, 2 291 годину;

Одеська область – 1 755 разів, 1 759 годин;

Київська область – 1 400 разів, 1 968 годин;

Київ – 1 372 разів, 1 511 годин;

Вінницька область – 1 242 разів, 1 517 годин;

Житомирська область – 1 187 разів 1 557 годин;

Хмельницька область – 853 разів, 1 112 годин;

Рівненська область – 761 разів, 844 години;

Тернопільська область – 724 разів, 830 годин;

Волинська область – 720 разів, 722 години;

Івано-Франківська область – 638 разів, 699 годин;

Львівська область – 636 разів, 691 годину;

Чернівецька область – 624 разів, 731 годину;

Закарпатська область – 550 разів, 597 годин;

Луганська область – 2 рази.

Найдовша тривога досі триває в Луганській області – уже 959-ту добу з 4 квітні 2022 року.

Рекорд за кількістю оголошених тривог утримує 24 серпня 2022 року – на День Незалежності України сигнали сирен по регіонах лунали 189 разів. Того дня тільки в Харківській області тривоги лунали 11 разів.

Російські ракетні та дронові атаки

За час повномасштабної війни росіяни завдають ударів по всіх регіонах україни за допомогою ракет різних типів, керованими абвіабомбами, а також ударними дронами на кшталт Shahed.

Росіяни за час повномасштабної війни здійснили 27 масованих ракетних обстрілів України, перший з яких відбувся 24 лютого 2022 року. 26 серпня 2024 року росіяни застосували для атаки рекордну кількість ракет – 127 одиниць. Загалом за 27 масованих атак росіяни запустили орієнтовно 1 727 ракет по Україні, з яких 1 170 збили сили ППО (64,7% цілей знищено).

Загалом, за даними Повітряних сил, з початку повномасштабного вторгнення росіяни застосували для обстрілів України сумарно приблизно 10 232 ракети, зокрема мова йде про:

аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" – 134;

крилаті ракети "Калібр" – 927 (+ ракети, запущені 17 листопада 2024 року, ПС повідомили про сумарну кількість "Калібрів та Х-101 у вигляді 101 ракети);

крилаті ракети Х-101 – 1 954 (+ запущені 17 листопада);

надзвукові протикорабельні ракети Х-22 – 381;

надзвукові протикорабельні ракети "Онікс" – 211;

крилаті ракети "Іскандер-К" – 215;

гіперзвукова протикорабельна ракети "Циркон" – 7;

протикорабельні ракети Х-35 – 17;

балістичні ракети "Іскандер-К" – 1 441;

балістичні ракети "Точка У" – 68;

керовані авіаційні ракети Х-59/69 – 1 710;

балістичні ракети С-300/С-400 – 3 090;

ракети невстановленого типу – 73.

Крім того, з вересня 2022 року і до 18 листопада 2024 року Росія застосувала проти України орієнтовно 12 259 ударних дронів-камікадзе типу Shahed.

Позиції Сил оборони та прифронтові території щодня зазнають ударів з боку росіян керованими авіабомбами. Кількість скинутих на територію України бомб у жовтні 2024 року перевищила 42 000.

Світова підтримка України

Що відрізняє перший день повномасштабного вторгнення від 1000-го, так це рівень міжнародної підтримки України. За даними Трекера підтримки України, станом на кінець літа 2024 року наша держава отримала 118,3 мільярда євро, з яких 89 мільярдів – від США. Також на момент підрахунку партнери вже пообіцями понад 77 мільярдів євро нових траншів.

Проте найбільшу допомогу Україні відносно власного ВВП надають Данія, Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія, Швеція, Польща, Словаччина, Нідерланди та Чехія.

33 країни світу надали Україні ту чи іншу збройну підтримку з 24 лютого 2024 року. Крім того, Ісландія, яка не має армії, допомагає з перевезенням техніки від інших країн. Раніше в ЗМІ була інформація про військову допомогу від Пакистану у вигляді артилерійських боєприпасів. Також на тлі залучення КНДР у війну з боку Росії, не виключена й підтримка з боку Південної Кореї.

Україна отримала найновіші артилерійські установки та бронетехніку від партнерів та зараз має на озброєнні американські винищувачі F-16.

Чи справді 1000 днів?

Повномасштабне російське вторгнення триває 1000 днів. 1000 страшних днів, які супроводжують обстріли, втрати, сльози гордості та радості. Та війна в Україні триває набагато довше.

Сьогодні 3925-й день окупації Криму. Тобто повномасштабна війна – це зараз чверть російсько-української війни.

Сьогодні ми говоримо про цифри, про статистику. Але ніхто не має права забути, що за цим стоїть. За кожним "загинув/загинула" – трагедії цілих родин. За словом "біженець" – знищена або окупована домівка, до якої так хочеться повернутися, але неможливо. За кожним "у полоні" стоять страхи не дочекатися і намагання зробити все, аби повернути. І за кожним нашим новим днем – життя тих, хто боронить нашу країну і завдяки кому вона вистояла у лютому 2022 року і бореться зараз.

Що сьогодні точно варто зробити? Згадати усіх, кого ми втратили за ці 1000 днів і зробити все, аби більше ворог нікого у нас не міг забрати – і найпростішим спрособом є підтримка нашої армії, якій, зокрема, з вашою підтримкою допомагає наш благодійний Фонд24 – тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.