Никто из нас никогда не забудет тот день. То жуткое утро, когда по всей стране прозвучали взрывы, заревели первые сирены. Когда на АЗС образовывались километровые очереди, а вокзалы были переполнены желающими эвакуироваться, которые были готовы поехать куда угодно, лишь бы подальше от того ужаса, который наступил.

В тот день многие из нас думали, что мы обречены – российские танки стремительно надвигаются на Киев, города на Юге один за другим захватывают россияне, в окрестностях Харькова идут тяжелые бои, оккупанты окружают Мариуполь и хотят взять в кольцо Чернигов..

Но сегодня на календаре 19 ноября 2024 года. 1000-й день полномасштабной войны. И сегодня важно вспомнить, сколько всего наша страна прожила за это чрезвычайно сложное время.

1000 дней полномасштабной войны в цифрах. Главные достижения и болезненные потери Украины – в материале 24 Канала.

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Сколько территории оккупировала Россия, а сколько Украина вернула

За последние 1000 дней боевые действия охватили примерно 109 059 квадратных километров территории Украины, или 18% всей территории (19,4% подконтрольной Украине территории по состоянию на 23 февраля 2022 года). Речь идет о части Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей и всю территорию Луганщины. То есть боевые действия с 24 февраля 2022 года развернулись на территории 11 из 24 областей. Сейчас боевые действия на территории Украины продолжаются на территории 5 областей – Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской. Однако от обстрелов страдают, кроме выше указанных, еще Черниговская, Сумская и Днепропетровская области.

По состоянию на 19 ноября в оккупации остаются 66 932 квадратных километра территории Украины (11% всей территории), которые россияне захватили после начала вторжения. Суммарно Россия оккупировала за более чем 10 лет войны 110 725 квадратных километров территории Украины (18,3%), включая АР Крым и территории Донетчины и Луганщины, где действовали пророссийские боевики и наемники.



Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1000-й день полномасштабной войны / Карта DeepStateMAP

За 1000 дней полномасштабной войны по состоянию на 19 ноября 2024 года из-под оккупации освобождены 41 380 квадратных километров (37,9% от всех охваченных боями регионов) украинской территории.

Крупнейшей операцией стало Харьковское контрнаступление – в течение сентября – октября 2022 года Силы обороны освободили более 11 000 квадратных километров оккупированной территории Харьковской, Луганской и Донецкой областей. Тогда Украина вернула под свой контроль более 500 населенных пунктов, включая Изюм, Балаклею, Купянск, Лиман и Святогорск.

Второй наиболее знаковой операцией Сил обороны стало Херсонское контрнаступление в октябре – ноябре 2022 года, в ходе которого удалось освободить почти всю оккупированную территорию Николаевской области (кроме сел на Кинбурнской косе) и правобережья Херсонской области. Речь идет о более чем 6 100 квадратных километров освобожденной территории, сотни населенных пунктов, включая Херсон, Берислав и Снигиревку.

Жители Балаклеи встречают ВСУ: смотрите видео

И невозможно не вспомнить об уникальной Курской операции, которая началась в августе 2024 года и которая охватила около 1 000 квадратных километров территории Курской области с более чем сотней населенных пунктов, в том числе и город Суджа. Украина перенесла войну на российскую территорию на фоне постоянного террора приграничья Сумщины и планов россиян начать новое наступление на регион. По состоянию на 19 ноября 2024 года под контролем Украины находятся 604 квадратных километра российской территории, еще около 260 квадратных километров в серой зоне.

Сколько дней длилась оборона украинских городов

Несмотря на прогнозы западной разведки, что Украина упадет за считанные дни, наш народ продемонстрировал необычайную силу, из-за чего весну 2022 года часто называют первой украинской победой – мы выстояли против огромного нашествия. И невозможно не вспомнить о городах, которые сильно отличились длительной обороной в этой войне.

Киев, Чернигов и Сумы – 37 суток

С 24 февраля российские войска начали наступление по всем возможным направлениям, в частности на севере через Беларусь и Россию на ключевые украинские города в этом регионе – Киев, Чернигов и Сумы.

Во время битвы за Киев россияне смогли захватить значительную часть Киевской области, а отдельные диверсионные группы даже прорывались в столицу. Однако в конце марта Силам обороны удалось выдворить врага из Киевской области, чем и завершилась битва за столицу. После этого стало известно о массовых убийствах россиянами гражданских, в частности в городе Буча.

Жительница Бучи рассказывает об убийстве россиянами ее мужа: смотрите видео

В ходе боев россияне взяли Чернигов в полуокружение и безжалостно уничтожали город. Однако в начале апреля удалось вытеснить россиян и оттуда. Враг повредил или уничтожил до 70% города.

Несмотря на все существующие угрозы, Сумы, которые расположены неподалеку российско-украинской границы, выстояли, и в начале апреля враг отступил.

Харьков – 199 дней

Сколько дней длилась битва за Харьков – точно сложно подсчитать, однако принято считать днем завершения битвы выход Сил обороны на государственную границу Украины 11 сентября 2022 года, когда угроза наступления для Харькова исчезла.

Россиянам в начале вторжения удалось зайти на окраины города. Враг уничтожал город ракетными и артиллерийскими ударами, однако несмотря на многочисленные разрушения Харьков выстоял. Наибольшим разрушениям подверглась Северная Салтовка, где до сих пор продолжаются работы по восстановлению. Теперь ежедневно российские террористы сбрасывают на город управляемые авиабомбы.



Один из уничтоженных домов на Салтовке / Фото 24 Канала

Мариуполь – 86 суток

В марте 2022 года россияне полностью окружили город, но несмотря на это гарнизон Мариуполя продолжал борьбу даже в таких условиях, что имело определяющую роль в российском наступлении на Юге, ведь необходимость бороться в Мариуполе не позволяла россиянам привлечь все силы для оккупации Запорожья.



Завод "Азовсталь" во время боев в Мариуполе / Фото "Азова"

Битва завершилась 20 мая 2022 года выходом гарнизона Мариуполя с завода "Азовсталь" в российский плен.

Бахмут – 232 дня

Битва за Бахмут, в ходе которой ВСУ полностью уничтожили ЧВК "Вагнера", стала самой кровопролитной битвой в российско-украинской войне и крупнейшей битвой пехоты со времени завершения Второй мировой войны.



Во что россияне превратили Бахмут / Фото 3-й ОШБр

Оборона, которая длилась почти 8 месяцев, завершилась отступлением ВСУ. Бахмут фактически полностью уничтожен российскими войсками.

Марьинка – 670 дней

Марьинка была прифронтовым городом еще с 2014 года. 17 февраля 2022 года россияне обстреляли город, а уже через неделю пошли в наступление. Битва продолжалась до ухода ВСУ 26 декабря 2023 года из руин Марьинки. Несмотря на уничтожение города, бойцы продолжали еще длительное время держать оборону.



Уничтоженная россиянами Марьинка / Фото из телеграмма Андрея Ермака

Авдеевка – 723 дня

Как и Марьинка, 10 лет Авдеевка была прифронтовым городом, но с 24 февраля 2024 года россияне начали наступательные действия на город. Пик битвы пришелся на январь – февраль 2024 года, когда россияне атаковали со всего возможного вооружения и пытались взять Авдеевку в "клешни". 17 февраля 2024 года Силы обороны отошли из Авдеевки, которую россияне уничтожили.



Авдеевка / Фото Константина и Влады Либеровых

Угледар – 780 дней

Битва за Угледар суммарно длилась 780 дней, хоть с периодическими перерывами. Первые массированные штурмы начались еще в августе 2022 года с привлечением со стороны России тихоокеанской пехоты, которую полностью разбили украинские защитники. В дальнейшем все попытки врага до осени 2024 года терпели неудачу. Однако в сентябре 2024 года россияне начали окружать Угледар, поэтому Силам обороны пришлось отступить.



Угледар / Фото Донецкой ОВА

Волчанск – 193-й день

10 мая 2024 года россияне начали новое наступление на севере Харьковщины и прорвались к Волчанску. Россиянам удалось захватить часть города, однако враг попал в окружение на Агрегатном заводе, но позже россиян оттуда выбили.

К сожалению, город почти полностью разрушен, однако Силы обороны продолжают давать отпор оккупантам даже в таких условиях.



Так выглядит сейчас Волчанск / Фото Отдельной президентской бригады имени Богдана Хмельницкого

Часов Яр – 229-й день

В апреле 2024 года россияне подошли под Часов Яр в Донецкой области и с тех пор смогли захватить микрорайон Канал и сейчас продолжаются бои в Октябрьском районе города, однако большинство Часового Яра под контролем Сил обороны и битва продолжается.

Потери Украины на войне

25 февраля 2024 года Президент Владимир Зеленский заявил, что за 2 года полномасштабной войны погибли 31 000 украинских защитников. Больше на официальном уровне эта информация не была актуализирована.

В сентябре 2024 года издание The Wall Street Journal заявило о якобы гибели 80 000 украинских военных в ходе полномасштабной войны.

Так или иначе, но украинские потери будут оставаться в тайне до конца полномасштабной войны. И какой бы ни была цифра – она будет болезненной, потому что за этими данными стоят жизни лучших из нас и трагедии десятков тысяч семей.

Но есть еще одна часть потерь, которые болят каждому из нас – это гражданские, которых убила Россия. По состоянию на конец октября 2024 года, по данным отчетов ООН, за время полномасштабной войны погибли по меньшей мере 12 162 человека и 26 919 получили ранения. Конечно, эта цифра не учитывает количество погибших в Мариуполе.

Кроме того, россияне совершили более 1 600 обстрелов жилых домов в тылу или на прифронтовых территориях, из-за чего по состоянию на 18 ноября 2024 года погибли по меньшей мере 2 600 гражданских украинцев.

По данным Офиса генпрокурора, погибли по меньшей мере 593 ребенка, еще 1 686 получили ранения. Многие дети депортированы, и сейчас идентифицированы более 20 000 украинцев, которых незаконно вывезли в Россию.

За время вторжения в Украину зафиксировали 143 770 нарушений законов и обычаев войны со стороны российских захватчиков. По меньшей мере 102 из них – это казни украинских военнопленных.

Сколько украинцев стали беженцами

По данным Operational Data Portal, из-за полномасштабной войны 6,79 миллиона украинцев стали беженцами, абсолютное большинство из которых нашли приют в странах Европы

Еще более 560 тысяч украинцев выехали в страны Северной или Латинской Америки, Африки, Азии и в Австралию.

По данным Офиса Уполномоченного по правам человека, за время вторжения россияне разрушили около 250 тысяч жилых домов. Речь идет как о домах, уничтоженных в результате обстрелов, так и о тех, которые смыло водой после подрывом россиянами Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Сколько украинцев прошли плен

В Реестре пропавших без вести при особых обстоятельствах аж 59 000 человек. Речь идет и о военных, и о гражданских. И неоднократно имели место случаи, когда пропавшие без вести люди возвращались из российского плена.

Сколько сейчас украинцев находится в плену врага – неизвестно. Однако за время полномасштабной войны состоялись 58 обменов пленными, благодаря которым удалось вернуть 3 767 украинцев, из которых 168 – гражданские.

Известно, что в плену остаются еще немало украинцев – как и гражданских, так и военных. В частности более 2,5 года в плену остаются защитники Мариуполя, а нацгвардейцы с ЧАЭС в плену фактически с первого дня. То есть сегодня 1000-й день их пребывания в руках россиян.

Потери России в войне против Украины

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 18 ноября Силам обороны удалось ликвидировать 722 440 российских захватчиков – речь идет обо всех необратимых потерях противника. В общем сообщения о количестве ликвидированных россиян различаются от разных источников, но известен минимум – 77 143 погибших, чьи имена установили российская "Медиазона" и российская служба BBC. Но стоит учитывать то, что много оккупантов не забирают с поля боя, а в начале вторжения россияне активно использовали мобильные крематории, поэтому установленная российскими медиа цифра – это лишь минимальное количество точно подтвержденных лиц, которых ликвидировали в Украине.

Так или иначе, но война против Украины является самой масштабной по количеству потерь для России. Потери Москвы сейчас почти в 6 раз превышают потери СССР в войне против Финляндии в 1939 – 1940 годах, когда "красная империя" потеряла более 126 000 солдат погибшими.

Кроме живой силы, россияне также потеряли:

танков – 9 365;

боевых бронированных машин – 19 059;

артиллерийских систем – 20 586;

РСЗО – 1 252;

средств ПВО – 999;

самолетов – 369;

вертолетов – 329;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 073;

крылатых ракет – 2 753;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 29 428;

специальной техники – 3 655.

К этому еще стоит добавить, что среди уничтоженных кораблей – первый в истории потопленный крейсер, а именно "Москва". Также первый сбитый в XXI веке самолет ДРЛО А-50 и немало радиолокационных установок.

Сколько тревог объявляли в Украине

За время полномасштабного вторжения в Украине более 50 000 раз объявляли воздушные тревоги в разных регионах. Сказать точную цифру сейчас невозможно, ведь не исключено, что когда вы читаете этот материал, сейчас в вашем регионе продолжается угроза российской атаки.

По состоянию на 17 ноября 2024 года статистика объявления воздушных тревог по регионам выглядит следующим образом:

Донецкая область – 5 430 раз, 6 956 часов;

Харьковская область – 5 154 раз, 6 251 час;

Запорожская область 5 055 раз, 4 838 часов;

Днепропетровская область – 4 524 раз, 3 802 часа;

Полтавская область – 3 157 раз, 3 280 часов;

Николаевская область – 2 860 раз, 3 001 час;

Сумская область – 2 850 раз, 4 033 часа;

Херсонская область – 2 780 раз, 2 825 часов (с апреля по август 2022 года тревогу в области не объявляли);

Кировоградская область – 2 585 раз, 2 669 часов;

Черкасская область – 1 880 раз, 2 263 часа;

Черниговская область – 1 789 раз, 2 291 час;

Одесская область – 1 755 раз, 1 759 часов;

Киевская область – 1 400 раз, 1 968 часов;

Киев – 1 372 раз, 1 511 часов;

Винницкая область – 1 242 раз, 1 517 часов;

Житомирская область – 1 187 раз 1 557 часов;

Хмельницкая область – 853 раз, 1 112 часов;

Ровненская область – 761 раз, 844 часа;

Тернопольская область – 724 раз, 830 часов;

Волынская область – 720 раз, 722 часа;

Ивано-Франковская область – 638 раз, 699 часов;

Львовская область – 636 раз, 691 час;

Черновицкая область – 624 раз, 731 час;

Закарпатская область – 550 раз, 597 часов;

Луганская область – 2 раза.

Самая продолжительная тревога до сих пор сейчас в Луганской области – уже 959-е сутки с 4 апреля 2022 года.

Рекорд по количеству объявленных тревог удерживает 24 августа 2022 года – на День Независимости Украины сигналы сирен по регионам звучали 189 раз. В тот день только в Харьковской области тревоги звучали 11 раз.

Российские ракетные и беспилотные атаки

За время полномасштабной войны россияне наносят удары по всем регионам Украины с помощью ракет различных типов, управляемыми абвиабомбами, а также ударными дронами типа Shahed.

Россияне за время полномасштабной войны осуществили 27 массированных ракетных обстрелов Украины, первый из которых состоялся 24 февраля 2022 года. 26 августа 2024 года россияне применили для атаки рекордное количество ракет – 127 единиц. Всего за 27 массированных атак россияне запустили ориентировочно 1 727 ракет по Украине, из которых 1 170 сбили силы ПВО (64,7% целей уничтожены).

Всего, по данным Воздушных сил, с начала полномасштабного вторжения россияне применили для обстрелов Украины суммарно примерно 10 232 ракеты, в частности:

аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал" – 134;

крылатые ракеты "Калибр" – 927 (+ ракеты, запущенные 17 ноября 2024 года, ПС сообщили о суммарном количестве "Калибров и Х-101 в виде 101 ракеты);

крылатые ракеты Х-101 – 1 954 (+ запущенные 17 ноября);

сверхзвуковые противокорабельные ракеты Х-22 – 381;

сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс" – 211;

крылатые ракеты "Искандер-К" – 215;

гиперзвуковая противокорабельная ракеты "Циркон" – 7;

противокорабельные ракеты Х-35 – 17;

баллистические ракеты "Искандер-К" – 1 441;

баллистические ракеты "Точка У" – 68;

управляемые авиационные ракеты Х-59/69 – 1 710;

баллистические ракеты С-300/С-400 – 3 090;

ракеты неустановленного типа – 73.

Кроме того, с сентября 2022 года и до 18 ноября 2024 года Россия применила против Украины ориентировочно 12 259 ударных дронов-камикадзе типа Shahed.

Позиции Сил обороны и прифронтовые территории ежедневно подвергаются ударам со стороны россиян управляемыми авиабомбами. Количество сброшенных на территорию Украины бомб в октябре 2024 года превысило 42 000.

Мировая поддержка Украины

Что отличает первый день полномасштабного вторжения от 1000-го, так это уровень международной поддержки Украины. По данным Трекера поддержки Украины, по состоянию на конец лета 2024 года наше государство получило 118,3 миллиарда евро, из которых 89 миллиардов – от США. Также на момент подсчета партнеры уже пообещали более 77 миллиардов евро новых траншей.

Однако наибольшую помощь Украине относительно собственного ВВП предоставляют Дания, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия, Швеция, Польша, Словакия, Нидерланды и Чехия.

33 страны мира предоставили Украине ту или иную вооруженную поддержку с 24 февраля 2024 года. Кроме того, Исландия, которая не имеет армии, помогает с перевозкой техники от других стран. Ранее в СМИ была информация о военной помощи от Пакистана в виде артиллерийских боеприпасов. Также на фоне привлечения КНДР в войну на стороне России не исключена и поддержка со стороны Южной Кореи.

Украина получила новейшие артиллерийские установки и бронетехнику от партнеров и сейчас имеет на вооружении американские истребители F-16.

Действительно ли 1000 дней?

Полномасштабное российское вторжение продолжается 1000 дней. 1000 страшных дней, которые сопровождают обстрелы, потери, слезы гордости и радости. Но война в Украине длится гораздо дольше.

Сегодня 3925-й день оккупации Крыма. То есть полномасштабная война – это сейчас четверть российско-украинской войны.

Сегодня мы говорим о цифрах, о статистике. Но никто не имеет права забывать, что за этим стоит. За каждым "погиб/погибла" – трагедии целых семей. За словом "беженец" – уничтоженный или оккупированный дом, в который так хочется вернуться, но невозможно. За каждым "в плену" стоят страхи не дождаться и попытки сделать все, чтобы вернуть. И за каждым нашим новым днем – жизни тех, кто защищает нашу страну и благодаря кому она выстояла в феврале 2022 года и борется сейчас.

Что сегодня точно нужно сделать? Вспомнить всех, кого мы потеряли за эти 1000 дней, и сделать все, чтобы больше враг никого у нас не мог забрать – и самым простым способом является поддержка нашей армии, которой, в частности, с вашей поддержкой помогает наш благотворительный Фонд24 – здесь вы можете найти сборы на актуальные потребности различных подразделений и отчеты за уже проделанную работу. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.