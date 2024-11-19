Про те, що ракети влаштували "феєрверк" на Брянщині інформує 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали. У соцмережах окупантів навіть оприлюднили відео, де начебто видно приліт і те, як спалахнула пожежа.

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Вибух чули у Карачеві

Найбільш потужний вибух чули у місті Карачев. Ба більше, за одним вибухом послідували й інші. Також місцеві жителі можуть спостерігати за великим вогненним заревом.

Зазначимо, що ймовірно, мовиться про арсенал Головного ракетно-артилерійського управління ворожого міноборони. На нього вже навідувалась "бавовна" 5 жовтня. Тоді блискуче спрацювали підрозділи Сил безпілотних систем та інші складові Сил оборони.



За попередніми даними, тоді в арсеналі зберігали керовані авіаційні бомби, якими Росія тероризує українські міста. Також у повітря злетіли боєприпаси, які окупантам передала Північна Корея.



Дивіться на карті, де розташоване місто Карачев:

