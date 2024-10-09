Такого удару, за даними Генштабу, вдалося завдати сьогодні вночі, 9 жовтня. Відомо, що 67 арсенал розташований у Карачеві Брянської області Росії.

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ЗСУ уразили військовий арсенал російських окупантів

Сьогодні вночі підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по 67-му арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління міністерства оборони Росії, що в Брянській області,

– йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що за наявними даними, на території ураженого складу ворог зберігав боєприпаси до ракетно-артилерійського озброєння, зокрема й ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби, якими окупанти регулярно обстрілюють прифронтові міста.

Згідно з оприлюдненою інформацією, значна частина ворожого озброєння перебувала просто неба. Водночас зафіксовано вибухи на території об'єкта, також відомо про перекриття місцевою владою дороги в районі арсеналу. Результати роботи Сил оборони України уточнюють.

"Ураження подібних арсеналів створює серйозні логістичні проблеми для російської армії, що суттєво знижує наступальний потенціал окупантів на загрозливих напрямках. Далі буде… Слава Україні!" – додали у Генштабі.

Нагадаємо, що 18 вересня українські військові перший раз вразили російський склад з боєприпасами та ракетами до "Град", С-300, С-400, а також з балістичними ракетами до "Іскандер". Вибухи були настільки потужними, що у місті та Торопецькій громаді оголосили евакуацію.