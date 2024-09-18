Дрони фіксували й в інших областях Росії, "пе-ве-о" намагалася їх збивати, але на місцях також спалахнули пожежі. Усе, що відомо про нічні вибухи на території країни-агресорки – передає 24 Канал.
До теми Детонація на складі боєприпасів, можливе ураження військової частини: де на карті місто Торопець
У Тверській області – мінус склад з боєприпасами й ракетами
Наймасштабніші наслідки успішної роботи дронів – у Тверській області. Так, безпілотники атакували склад з боєприпасами та військову частину у місті Торопець.
Вибухи були настільки потужними, що у місті та Торопецькій громаді оголосили евакуацію. Ба більше, детонація боєприпасів була настільки сильною, що ймовірно, спровокувала землетрус. Зокрема, VolcanoDiscovery зафіксував сейсмічну активність магнітудою 2,8.
Вибухи на складах у Торопці: дивіться відео
Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко, на великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23.
Водночас джерела 24 Каналу у спецслужбах, повідомили, що на складах у Тверській області зберігалися ракети до комплексу "Точка-У", керовані авіабомби, а також артилерійські снаряди.
Склади під Торопцем у Тверській області / Скриншот
Хоча російська влада традиційно заявляла, що, мовляв, усі дрони збили. Однак масштабна пожежа вирує й досі, детонація триває, а дим видно навіть з космосу. Нині вогонь охопив близько 6 кілометрів.
Пожежа на складах у Торопці: дивіться відео
Дим від пожежі на складах: дивіться відео
За атакою на склад боєприпасів у Тверській області стоять СБУ, ГУР та ССО, які провели успішну операцію. Як повідомили джерела, склад у Торопці атакували понад 100 безпілотників. До слова, від українського кордону до Торопця – понад 480 кілометрів. Що найцікавіше, у звіті російське міноборони не звітувало про збиті дрони у Тверській області. Виходить, місцева влада брехала про роботу "пе-ве-о", а всі дрони – досягли своїх цілей.
Пост губернатора Тверської області / Скриншот
У міноборони Росії навіть не згадували про Тверську область / Скриншот
Наразі у Торопецькій громаді оголосили евакуацію. Місце влада стверджує, мовляв, ситуація "під контролем", однак детонація відбувається й досі.
У Ярославлі згорів склад з пально-мастильними матеріалами
Вибухова ніч була не лише для жителів Тверської області, а й у сусідній Ярославській. Так, у місті Ярославль уночі 18 вересня також була пожежа, хоча про вибухи у мережі не повідомляли.
Пожежа на складі з пально-мастильними матеріалами: дивіться відео
У росЗМІ повідомили, що після вибухів сталася пожежа за адресою вулиця Механізаторів, 16-А. Цікаво, що місцева влада ніяк не коментувала події, не заявляла про атаку дронів, та й у міноборони країни-агресорки також не звітували про збиті цілі у Ярославській області.
Пожежа у Ярославлі – більше у галереї
Неспокійно було й в інших регіонах Росії
Загалом, російське міноборони відзвітувало про "збиті" дрони у 5 областях. Так, окупанти заявили, що буцімто знищили 54 безпілотники у:
- Курській області – 27 БпЛА,
- Брянській області – 16 БпЛА,
- Смоленській області – 7 БпЛА,
- Бєлгородській області – 3 БпЛА,
- Орловській області – 1 БпЛА.
Втім, робота російської "пе-ве-о", як завжди, "вражає". До прикладу, у Смоленській області збити безпілотник впав на дорогу поблизу селища Єльня, через що зупинився рух.
Збитий дрон на дорозі у Смоленській області: дивіться відео
Про руйнування чи постраждалих у цих областях не повідомляли. Цікаво, що вночі вибухи лунали й у Тульській області, але про неї, як і про Тверську, у своєму звіті міноборони "забуло".