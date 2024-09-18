Дрони фіксували й в інших областях Росії, "пе-ве-о" намагалася їх збивати, але на місцях також спалахнули пожежі. Усе, що відомо про нічні вибухи на території країни-агресорки – передає 24 Канал.

До теми Детонація на складі боєприпасів, можливе ураження військової частини: де на карті місто Торопець

У Тверській області – мінус склад з боєприпасами й ракетами

Наймасштабніші наслідки успішної роботи дронів – у Тверській області. Так, безпілотники атакували склад з боєприпасами та військову частину у місті Торопець.

Вибухи були настільки потужними, що у місті та Торопецькій громаді оголосили евакуацію. Ба більше, детонація боєприпасів була настільки сильною, що ймовірно, спровокувала землетрус. Зокрема, VolcanoDiscovery зафіксував сейсмічну активність магнітудою 2,8.

Вибухи на складах у Торопці: дивіться відео

Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко, на великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23.

Водночас джерела 24 Каналу у спецслужбах, повідомили, що на складах у Тверській області зберігалися ракети до комплексу "Точка-У", керовані авіабомби, а також артилерійські снаряди.



Склади під Торопцем у Тверській області / Скриншот

Хоча російська влада традиційно заявляла, що, мовляв, усі дрони збили. Однак масштабна пожежа вирує й досі, детонація триває, а дим видно навіть з космосу. Нині вогонь охопив близько 6 кілометрів.

Пожежа на складах у Торопці: дивіться відео

Дим від пожежі на складах: дивіться відео

За атакою на склад боєприпасів у Тверській області стоять СБУ, ГУР та ССО, які провели успішну операцію. Як повідомили джерела, склад у Торопці атакували понад 100 безпілотників. До слова, від українського кордону до Торопця – понад 480 кілометрів. Що найцікавіше, у звіті російське міноборони не звітувало про збиті дрони у Тверській області. Виходить, місцева влада брехала про роботу "пе-ве-о", а всі дрони – досягли своїх цілей.



Пост губернатора Тверської області / Скриншот



У міноборони Росії навіть не згадували про Тверську область / Скриншот

Наразі у Торопецькій громаді оголосили евакуацію. Місце влада стверджує, мовляв, ситуація "під контролем", однак детонація відбувається й досі.

У Ярославлі згорів склад з пально-мастильними матеріалами

Вибухова ніч була не лише для жителів Тверської області, а й у сусідній Ярославській. Так, у місті Ярославль уночі 18 вересня також була пожежа, хоча про вибухи у мережі не повідомляли.

Пожежа на складі з пально-мастильними матеріалами: дивіться відео

У росЗМІ повідомили, що після вибухів сталася пожежа за адресою вулиця Механізаторів, 16-А. Цікаво, що місцева влада ніяк не коментувала події, не заявляла про атаку дронів, та й у міноборони країни-агресорки також не звітували про збиті цілі у Ярославській області.

Пожежа у Ярославлі – більше у галереї

Неспокійно було й в інших регіонах Росії

Загалом, російське міноборони відзвітувало про "збиті" дрони у 5 областях. Так, окупанти заявили, що буцімто знищили 54 безпілотники у:

Курській області – 27 БпЛА,

Брянській області – 16 БпЛА,

Смоленській області – 7 БпЛА,

Бєлгородській області – 3 БпЛА,

Орловській області – 1 БпЛА.

Втім, робота російської "пе-ве-о", як завжди, "вражає". До прикладу, у Смоленській області збити безпілотник впав на дорогу поблизу селища Єльня, через що зупинився рух.

Збитий дрон на дорозі у Смоленській області: дивіться відео

Про руйнування чи постраждалих у цих областях не повідомляли. Цікаво, що вночі вибухи лунали й у Тульській області, але про неї, як і про Тверську, у своєму звіті міноборони "забуло".