Ба більше, вибухова хвиля від детонації настільки потужна, що російська влада оголосила евакуацію. Де на карті місто Торопець у Тверській області – показує 24 Канал.

До теми Росіяни бідкаються на атаку дронами: у кількох регіонах лунали вибухи

Російське місто Торопець на карті

Уночі 18 вересня у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. У мережі публікували ефектні кадри вибухів, а місцеві жителі стверджували, що буцімто уразили військову частину та склад з боєприпасами.

Після потужних вибухів та масштабних пожеж адміністрація Торопецького округу опублікувала інструкцію для місцевих жителів, які мають терміново евакуюватись із місця серйозної пожежі у місті Торопець.

За повідомленнями місцевої влади, на Базарній площі міста стоять автобуси для евакуації. Транспорт рушить трасою М9 у бік міста Західна Двіна. Ймовірно, там люди будуть розміщені у тимчасових пунктах.

Торопець – найзахідніше місто Тверської області та найвіддаленіший від Твері районний центр. Набагато ближче, ніж Твер, до Торопця розташовані інші обласні центри — Великий Новгород, Смоленськ та Вітебськ.

Російське місто Торопець на карті

Як пишуть у відкритих джерелах, це одне з найстаріших міст цього російського регіону, адже згадки про нього є буцімто з 1074 року. Відомо, що окрім культурних пам'яток у місті також є військова частина №71628 і №54169.

Місто Торопець також лежить близько за 480 кілометрів від кордону з Україною.



Як далеко Торопець від України / Скриншот

Також на карті можна помітити величезні склади. Як пишуть деякі телеграм-канали, у цьому місці розташований 107 арсенал головного ракетно-артилерійського управління Росії.



Склади під Торопцем / Скриншот

Вибухи та масштабна пожежа тривають і досі. Евакуацію оголошують і в інших населених пунктах Торопецького округу.