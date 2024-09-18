За повідомленнями місцевої влади, на місці "падіння уламків" працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих немає, але оголошено евакуацію, як зауважив 24 Канал.

Цієї ж ночі Росіяни бідкаються на атаку дронами: у кількох регіонах лунали вибухи

Атака дронів на Тверську область 18 вересня: що відомо

Після 3 години ранку з Росії, зокрема з Тверської області, стали надходити повідомлення про вибухи та пожежу у місті Торопець.

Губернатор області Ігор Руденя офіційно визнав проблему, але традиційно спробував її применшити: мовляв, була атака дронів, але всі збили, просто уламки впали.

Хай там як, а "падіння уламків" спричинило пожежу. А потім і детонацію: місцеві пишуть у соцмережах, що насправді дрон влучив у склад із боєприпасами.

Детонація у Торопці Тверської області: дивіться відео очевидців

Момент потужного вибуху у Тверській області: дивіться відео з мережі

Згодом влада оголосила часткову евакуацію "з території, де веде роботу ППО та локалізують пожежу".

Зауважимо, у Торопці та околицях розташовані кілька військових частин. По одній з них добрі дрони вже завдавали удару в травні 2024 року, тоді там теж сталася пожежа.

Тверська стала 5 областю Росії за ніч 18 вересня, де фіксували атаку дронів. Раніше про збиті безпілотники повідомляла влада Брянської Смоленської, Тульської та Орловської областей.