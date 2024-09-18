По сообщениям местных властей, на месте "падения обломков" работают экстренные службы. Информации о пострадавших нет, но объявлена эвакуация, как заметил 24 Канал.

Этой же ночью Россияне жалуются на атаку дронами: в нескольких регионах раздавались взрывы

Атака дронов на Тверскую область 18 сентября: что известно

После 3 часов утра из России, в частности из Тверской области, стали поступать сообщения о взрывах и пожаре в городе Торопец.

Губернатор области Игорь Руденя официально признал проблему, но традиционно попытался её приуменьшить: мол, была атака дронов, но все сбили, просто обломки упали.

Как бы там ни было, а "падение обломков" вызвало пожар. А потом и детонацию: местные пишут в соцсетях, что на самом деле дрон попал в склад с боеприпасами.

Детонация в Торопце Тверской области: смотрите видео очевидцев

Момент мощного взрыва в Тверской области: смотрите видео из сети

Впоследствии власти объявили частичную эвакуацию "с территории, где ведет работу ПВО и локализуют пожар".

Заметим, в Торопце и окрестностях расположены несколько военных частей. По одной из них добрые дроны уже наносили удар в мае 2024 года, тогда там тоже произошел пожар.

Тверская стала 5 областью России за ночь 18 сентября, где фиксировали атаку дронов. Ранее о сбитых беспилотниках сообщали власти Брянской Смоленской, Тульской и Орловской областей.