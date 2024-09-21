Спершу повідомляли, що удару знову зазнав Торопець. Проте згодом стало відомим, що безпілотники атакували арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Мініоборони Росії в селищі Октябрське, передає російський опозиційний телеграм-канал Astra.

До теми "Не ракети та не ППО": що детонувало після масштабної атаки на Тверську область

Після атаки дронів почалася пожежа

Цілком імовірно, що ворожий склад почав детонувати. Адже пожежу бачили навіть жителі Торопця.

Тим часом губернатор Тверської області Ігор Руденя традиційно заявив про відбиття атаки дронів. Щоправда, додав, що на місце удару виїхали екстрені служби та представники влади.

Наслідки удару дронами по Тверській області