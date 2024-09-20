Про це в етері 24 Каналу розповів заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ та експерт з авіації Анатолій Храпчинський, пояснивши, що були підірвані з декількох боків основні відкриті складські приміщення, а потім шляхом детонації вибухнули й підземні склади.

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Росія втратила певну кількість артснарядів та балістичних ракет

Зі слів авіаексперта, операція Сил оборони була дуже гарно спланована і передбачала комплексний підхід застосування різного типу безпілотників.

Росіяни втратили 20% збройного потенціалу, який в них був накопичений, це і артилерійські снаряди, і балістичні ракети, зокрема корейські. Дуже вдало спрацювала розвідка, тому що треба було отримувати інформацію та картинку щодо складів, які там розташовані, аби розуміти, де краще їх підірвати,

– озвучив Храпчинський.

Належної уваги масштабуванню ППО Росія не приділяла

З 2003 року, зі слів авіаексперта, Росія почала масштабувати зброю для наступальних операцій, виготовляти велику кількість тактичної авіації, важкої техніки, але при цьому розраховувала на захист своєї країни шляхом наявності у неї ядерної зброї.

Основним "елементом ППО" Кремль вважав так звану червону кнопку, яка дозволить Росії бути неураженою з боку будь-якої держави. Тому, на думку авіаексперта, Росія не збільшувала виробництво засобів протиповітряної оборони. Зі слів Храпчинського, на початок повномасштабної війни тільки 40% стратегічних російських об'єктів були захищені ППО.

Однак треба враховувати якість цих засобів. Згадаймо атаку безпілотників на "Саласвейку", де базувались МіГи, цей аеродром був обладнаний найсучаснішими за оцінками Росії С-400 з системою підльоту, яка передбачає виявлення безпілотників. Але при цьому росіяни протидіяли, використовуючи стрілецьку зброю, а не засоби ППО,

– наголосив Храпчинський.

Коли були обстріли Московської області, росіяни ставили "Панцирі" на дахи будівель і металеві вежі. "Панцир" передбачав протидію безпілотникам. Як пояснив авіаексперт, це свідчить про недостатню кількість в Росії засобів ППО.

"Варто не забувати, що чимало ППО було знищено на окупованих територіях України, зокрема у Криму орієнтовно 4 системи. Росія втрачає свою протиповітряну оборону, тому саме зараз вигідніше спілкуватися з західними партнерами стосовно дозволу завдавати ударів по Росії західною зброєю", – вважає Храпчинський.

Зауважте! Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко припустив, що атака безпілотників у Тверській області може вплинути на підготовку масованих ракетних ударів по Україні та ситуацію на фронті. На його думку, для ураження міг бути застосований дрон "Паляниця". А удар був організований так, щоб дезорієнтувати й перевантажити російську ППО.