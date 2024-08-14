Місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше 10 вибухів на аеродромі. Окрім Саваслейки, під атакою безпілотників був ще один населений пункт – Велетьма, передає 24 Канал.

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Проїзд у Саваслейку перекритий

У росЗМі кажуть, що проїзд у село Саваслейка та місто Кулебаки перекрили. Знаходиться аеродром за 12 кілометрів на північний захід від Кулебаків.

Попередньо відомо, що на "Саваслейці" дислокована філія 4-го Державного центру підготовки авіаційного персоналу та військових випробувань міноборони Росії.