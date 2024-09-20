Внаслідок вибухів на складі у районі Торопців був зафіксований майже 3-бальний землетрус. Детонація продовжилася й наступного дня після атаки.

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Знищено вщент

Як виявилося, ураження зазнав 107-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії. На думку аналітиків, удар по росіянах у Торопці має усі шанси стати рекордним і увійти в історію.

Osint-аналітик показав унікальні супутникові знімки атакованого сховища. Опубліковані крупні плани різних секцій складу, завдяки чому можна роздивитись, що арсенал було фактично повністю знищено.

Наслідки прильоту по Торопцю / Фото соцмережі

До слова, у зоні досяжності українських військ є ще щонайменше шість головних арсеналів ГРАУ Росії. Серед них – 23-й арсенал поблизу Торопця, 13-й арсенал у Новгородській області, 51-й і 73-й арсенали у Владимирській області, 67-й арсенал у Брянській області та 68-й арсенал у Північній Осетії.