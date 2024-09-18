Вибухи у Торопці пролунали після 03:00. Далі почалася детонація такої сили, що росіяни почали гадати, чи то, бува, на них не скинули ядерну бомбу.

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Сила вибуху

Місцеві жителі скаржилися у мережі, що майже пів міста не видно через заграву від пожежі. У паніці росіяни обдумували плани втечі. Було оголошено евакуацію з сусіднього до Торопця міста.

Як виявилося, страх тамтешніх мешканців не був перебільшеним. Адже серія вибухів була настільки потужною, що у місті станом на 04:00 зафіксували землетрус магнітудою 2, 8 балів. Далі відбулися ще 7 поштовхів магнітудою від 2 до 2,8.

Відомо, що тими, хто добряче "потрусив" громадян країни-агресорки, були СБУ і Сили оборони. Саме їхні дрони уразили склад, де зберігалися "Іскандери", "Точки-У" та КАБи.

Зазначається, що склад головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії в місті Торопець просто стертий з лиця землі.