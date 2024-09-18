Взрывы в Торопце прогремели после 03:00. Далее началась детонация такой силы, что россияне начали гадать, то ли, случайно, на них не сбросили ядерную бомбу.

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Сила взрыва

Местные жители жаловались в сети, что почти полгорода не видно из-за зарева от пожара. В панике россияне обдумывали планы побега. Была объявлена эвакуацию из соседнего с Торопцом города.

Как оказалось, страх тамошних жителей не был преувеличенным. Ведь серия взрывов была настолько мощной, что в городе по состоянию на 04:00 зафиксировали землетрясение магнитудой 2, 8 баллов. Далее произошли еще 7 толчков магнитудой от 2 до 2,8.

Известно, что теми, кто сильно "потряс" граждан страны-агрессора, были СБУ и Силы обороны. Именно их дроны поразили склад, где хранились "Искандеры", "Точки-У" и КАБы.

Отмечается, что склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Торопец просто стерт с лица земли.