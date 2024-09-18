Еще около 03:00 появились первые сообщения об атаке дронов на Тверскую область. И пока местные власти говорили только о падении обломков, местные признавали – прилетело в склад боеприпасов. Наконец, источники 24 Канала уточнили, что был стерт с лица земли большой состав главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Торопец.

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Большая потеря россиян

На складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

После прилетов украинских дронов началась очень мощная детонация. Местные в пабликах спрашивали друг друга, не ядерная ли это бомба к ним прилетела. Сейчас "хлопок" пылает на участке шириной 6 километров.

СБУ вместе с собратьями из Сил обороны продолжает методично уменьшать ракетный потенциал врага, которым тот уничтожает украинские города. Работаем дальше, чтобы организовать подобную "картину" на других военных объектах России, работающих на войну против Украины,

– отметил источник в СБУ.

СМИ в это время пишут, что атаку на состав совершило более 100 БпЛА. Было ликвидировано более 30 тысяч тонн боеприпасов. Пожар на месте удара виден даже из космоса.

К слову, в Ярославле произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов.