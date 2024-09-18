Оккупанты утверждают, что ночью страна-агрессор подверглась атаке более 50 дронов. А кадры, снятые местными жителями, уточняют, что был по меньшей мере один успешный прилет. Попадание в склад боеприпасов в Тверской области.

Смотрите также В соседнем с Торопцом городе в Тверской области объявили эвакуацию

"Хлопок" в Ярославле

Еще вечером 17 сентября российские паблики написали о возгорании здания в Ярославле.

На улице Механизаторов 16 А горит одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров, горение происходит на всей площади. Предварительно, здание является складом, горят покрышки и ГСМ,

– говорилось в сообщении тамошних мчсников.

В то же время в сети появились кадры огромного пожара в Ярославле. Сообщается, что вспыхнул склад с горюче-смазочными материалами.

Как пишут российские каналы, там также хранилось газовое оборудование, пожар был виден за несколько километров. Что стало причиной возгорания , оккупанты не указывают.

Пламя в Ярославле: смотрите видео

Масштабный пожар в Ярославле: смотрите видео

Дым над городом после прилета / Фото соцсети

Стало известно, что в Торопце могло прилететь по объекту, где хранили запас ракет из Северной Кореи.