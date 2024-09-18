Окупанти стверджують, що вночі країна-агресорка зазнала атаки понад 50 дронів. А кадри, зняті місцевими жителями, уточнюють, що був щонайменше один успішний приліт. Влучання у склад боєприпасів у Тверській області.

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"Бавовна" у Ярославлі

Ще надвечір 17 вересня російські пабліки написали про займання будівлі в Ярославлі.

На вулиці Механізаторів 16 А горить одноповерхова будівля розмірами 30 на 15 метрів, горіння відбувається на всій площі. Попередньо, будівля є складом, горять покришки та ПММ,

– йшлося у повідомленні тамтешніх мнсників.

Водночас у мережі з'явилися кадри величезної пожежі у Ярославлі. Повідомляється, що спалахнув склад з паливно-мастильними матеріалами.

Як пишуть російські канали, там також зберігалося газове обладнання, пожежу було видно за кілька кілометрів. Що стало причиною займання , окупанти не вказуюють.

Полум'я у Ярославлі: дивіться відео

Масштабна пожежа у Ярославлі: дивіться відео

Дим над містом після прильоту / Фото соцмережі

Стало відомо, що у Торопці могло прилетіти по об'єкту, де зберігали запас ракет з Північної Кореї.