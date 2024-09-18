На цих складах росіяни масово зберігали зброю. Про це повідомляють росЗМІ, інформує 24 Канал.

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Масштабні вибухи пролунали на складі зброї

За даними росіян, на атакованому складі зберігалися, крім іншого, 122-мм реактивні снаряди для "Градів" та 82-мм артилерійські міни. Також вони зазначають, що в Торопці будувався арсенал для зберігання ракет та інших боєприпасів.

В кожному сховищі могло бути до 240 тонн боєприпасів.

Окрім 107 арсеналу ГРАУ, поряд знаходиться військова частина 54169, військовослужбовців звідти також евакуювали сьогодні вночі.

Склади у Торопці / соціальні мережі

Також інцидент прокоментував і керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Олександр Коваленко.

На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23,

– сказав він.

Російське місто Торопець на карті

Нагадаємо, що у місті Торопець Тверської області пролунали потужні вибухи. У мережі публікували ефектні кадри вибухів. Після потужних вибухів та масштабних пожеж адміністрація Торопецького округу опублікувала інструкцію для місцевих жителів, які мають терміново евакуюватись із місця серйозної пожежі у місті Торопець.