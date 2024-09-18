На этих складах россияне массово хранили оружие. Об этом сообщают росСМИ, информирует 24 Канал.

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Масштабные взрывы прогремели на складе оружия

По данным россиян, на атакованном складе хранились, помимо прочего, 122-мм реактивные снаряды для "Градов" и 82-мм артиллерийские мины. Также они отмечают, что в Торопце строился арсенал для хранения ракет и других боеприпасов.

В каждом хранилище могло быть до 240 тонн боеприпасов.

Кроме 107 арсенала ГРАУ, рядом находится воинская часть 54169, военнослужащих оттуда также эвакуировали сегодня ночью.

Склады в Торопце / социальные сети

Также инцидент прокомментировал и руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Александр Коваленко.

На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандер" и начинали создавать запас северокорейских KN23,

– сказал он.

Российский город Торопец на карте

Напомним, что в городе Торопец Тверской области прогремели мощные взрывы. В сети публиковали эффектные кадры взрывов. После мощных взрывов и масштабных пожаров администрация Торопецкого округа опубликовала инструкцию для местных жителей, которые должны срочно эвакуироваться с места серьезного пожара в городе Торопец.