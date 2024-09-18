Полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Петро Черник у зведенні для 24 Каналу розповів, що таке перемога для Росії.

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"Вічна" війна

Черник зазначив, що перемога для ворога – це повна ліквідація української державності. Вони ніколи не відмовляться від цієї ідеології, поки існують у тих кордонах і при тому суспільному укладі, в якому вони існують. Навіть Ленін свого часу сказав, що втратити Україну – це втратити голову. Ця екзистенційна війна матиме нескінченний характер, поки Росія не розпадеться.

Вона розпадеться неминуче. Головної мети – ліквідації української державності – в цьому циклі вони не опанують. Наступного року в них почнуться справжні економічні проблеми. Непогані новини надходять щодо нафти. Розуміємо, що допоки Росія має вільно конвертовану валюту, доти вона може жити як імперія,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Кінець бойових дій наступного року

За словами військового експерта, СРСР розпався через зниження цін на нафту у 80-х роках. Росію теж це чекає, щоправда не абсолютно. Поки є продажі в Індію та Китай, доти якусь валюту будуть мати. Санкції хоч і не діють на повну, поступово їх удушують. У військовій частині вони на 50% спустошили свої склади в плані бронетехніки й артилерії, а повноцінно замістити їх вони не зможуть найближчі 20 років.

"На мою думку, не зможуть узагалі. Тому вони шукають точку завершення – заморожування конфлікту або виходу з цієї фази бойових дій. Їхня проміжна мета дуже зрозуміла та дуже чітка – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. Нам треба зробити все можливе та неможливе, щоб її зірвати", – наголосив Черник.