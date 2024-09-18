Стало известно, что в соседнем с Торопцом городе объявили эвакуацию. Об этом пишут российские телеграмм-каналы, информирует 24 Канал.

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Эвакуация в соседнем с Торопцом городе

В российских телеграмм-каналах пишут, что в соседнем с Торопцом городе закрываются школы и детские сады.

Так, после удара дронов по складу боеприпасов в городе Торопец в Тверской области России в соседнем городе Западная Двина с 18 сентября закрывают школы и детские сады.

Как сообщают российские агентства, о закрытии школ и детсадов администрация Западнодвинского муниципального округа объявила на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"Уважаемые жители! Работа детских садов и школ на сегодня приостановлена" – цитируют агентства публикацию, которую обнародовала администрация.

В то же время на странице администрации Торопца в той соцсети появилось объявление об эвакуации в город Западная Двина. Во вражеских пабликах пишут, что в школах и детских садах можно размещать эвакуированных.

Также в российских телеграм-каналах пишут, что село, находящееся рядом с атакованным складом боеприпасов в Тверской области, из-за пожара оказалось отрезанным для эвакуации, люди ждут помощи на берегу озера, однако лодок на всех не хватает.



Взрыв на складе боеприпасов в Торопце / Фото российский телеграм-канал

Об этом паблику сообщают местные жители, также об этом пишут родственники жителей села Цикарево в сети.

Как сообщает жительница района, связь с жителями села исчезла, но до этого жители Цикарево просили для эвакуации как минимум 5 лодок. Местные власти пока не добралась жителей, которые ждут на берегу.

Как выяснил телеграм-канал, село Цикарево находится прямо напротив складов одной из воинских частей. Судя по карте, склады расположены в пригороде Торопца – рядом с селами Цикарево, Кудино и Заречье.



Село Цикарево на карте / Фото из российского телеграм-канала

Паблик ранее отмечал, что в Торопце находится воинская часть 54169 ТТ. Также в Торопце находится еще одна воинская часть – бывшая воинская часть 55443, ныне – 11777.

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