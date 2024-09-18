Администрация Торопецкого округа опубликовала инструкцию для местных жителей, которые должны срочно эвакуироваться с места серьезного пожара.

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Россияне в Торопце как на вулкане

Ночью около 03:00 в Торопце местные жители услышали звуки жужжания дронов, а затем и сильные взрывы. Тамошний губернатор признал атаку, но традиционно попытался преуменьшить ее последствия. Мол, все дроны сбили, упали просто обломки. Однако "обычные" россияне заявляют о прилете в склад боеприпасов, после чего началась мощная детонация, и город буквально утонул в огне и дыму.

В сети – большое количество видео, снятых местными жителями. Одни из них признаются, что от громкости взрывов из ушей пошла кровь, вторые говорят, что пол Торецка не видно из-за зарева пожара. Третьи готовят план побега – сначала хотят воспользоваться машиной "тети Иры", но потом вспоминают, что та вряд ли их с собой возьмут. Четвертые откровенно признаются, что им нравится то, что происходит.

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К слову, в Ярославской области возможен прилет в склад горюче-смазочных материалов.